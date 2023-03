El grupo parlamentario Compromís, en colaboración con Compromís per Xàtiva, ha presentado en Les Corts una proposición no de ley con que se insta al Ayuntamiento de Xàtiva a elaborar un Plan Municipal de Renovación Integral de las Infraestructuras del Ciclo Urbano del Agua donde se incluya el análisis detallado del estado de la red de distribución y alcantarillado, la identificación de los puntos prioritarios de intervención y mejora, y la planificación plurianual de actuaciones e inversiones. Esta iniciativa plantea una serie de medidas para que "de una vez por todas se solucionen los graves problemas de la red de distribución de agua potable y alcantarillado que sufren a diario las vecinos y vecinas de la capital de La Costera".

Compromís explica que el vecindario del núcleo antiguo de Xàtiva sufre desde hace décadas las consecuencias del mal funcionamiento de esta red, con reventones y escapes en las cañerías de distribución de agua potable y alcantarillado que generan filtraciones de agua y humedades en las viviendas, así como la inundación de los sótanos. No menos grave es la situación de abandono en que se encuentra el Depósito municipal de Sant Josep, afirman desde la formación, un elemento del ciclo urbano del agua de la ciudad que tendría que haberse renovado hace años y que sufre un mantenimiento muy deficiente, critican. "Estos problemas afectan gravemente a la integridad de las edificaciones y la seguridad y salud de las personas que allí viven, al tiempo que suponen un importante problema de salud pública y seguridad ciudadana", han indicado el diputado Jesús Pla y el portavoz de Compromís por Xàtiva, Josep Maria Sebastià. "Además, -denuncian- las infraestructuras de la red de distribución de agua potable no han sido renovadas y están constituidas por cañerías de fibrocemento y plomo, materiales que dejaron de utilizarse en los años 80 por sus consecuencias negativas sobre la salud de las personas y que están prohibidos".

Así mismo, reprueban que la carencia de un adecuado mantenimiento y, sobre todo de las inversiones necesarias para la renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua setabense, no solo afecta de manera directa a las viviendas, la salud pública y la seguridad de las personas, sino que genera diariamente la pérdida de millones de litros de agua potable, así como la contaminación del suelo y las aguas subterráneas por las filtraciones de las aguas residuales. De acuerdo con los datos suministrados por el propio ayuntamiento a la Sindicatura de Cuentas, en el marco de la auditoría operativa de estos servicios públicos, en 2017 casi el 80% del agua potable suministrada de Bellús a Xàtiva "no llega a su destino, es decir, se pierde. Una situación que no puede continuar produciéndose en un contexto de cambio climático que disminuirá los caudales de agua al alcance para el consumo urbano".

Por todo ello, Compromís se ha decidido llevar esta problemática hasta el parlamento valenciano para instar el Ayuntamiento de Xàtiva a la elaboración de un Plan Integral que revierta esta grave situación, en el cual se incluya la renovación del Depósito de Sant Josep y de las redes de distribución de agua potable y de alcantarillado separativo del Núcleo Antiguo de la ciudad de Xàtiva. Además, este Plan tendría que contemplar: los estudios y proyectos para renovar, y en su caso crear, las infraestructuras y actuaciones necesarias para el correcto drenaje de las aguas en las zonas de la ciudad afectadas por niveles freáticos elevados, prioritariamente el núcleo antiguo, e incorporar las posibilidades de reutilización de esa agua para usos privados y públicos (limpieza viaria, riego de jardines, etc.). Para Compromís, la financiación de este Plan tendría que contar tanto con fondos propios del ayuntamiento como de la Unión Europea, el Estado español, la Generalitat Valenciana y la Diputació de València.

Finalmente, la coalición propone crear grupos de trabajo con el vecindario para reforzar la cogobernanza y hacer un seguimiento activo de la ejecución de este plan así como realizar acciones para incrementar la conciencia social sobre la importancia del ciclo urbano del agua para la salud de las personas y los ecosistemas, junto con las prácticas de prevención de la contaminación y de ahorro y eficiencia en el uso del agua.