El montaje de las primeras carpas falleras ha generado las primeras fricciones con el vecindario en Xàtiva. Un total de ocho comisiones han solicitado permiso al ayuntamiento para ocupar la vía pública con estructuras cerradas para estar a resguardo durante la semana fallera, aunque por el momento la más madrugadora ha sido la del Raval.

Este colectivo no está acostumbraba a montar carpa, pero este año se ha visto desbordado por la cantidad de nuevos falleros que se han apuntado coincidiendo con la celebración de su 50 aniversario. Las altas se han multiplicado exponencialmente en la comisión hasta sumar cerca de 350 integrantes inscritos, una cifra que ha dejado muy pequeño el casal de la falla.

La ubicación de la carpa del Raval, sin embargo, no ha estado exenta de polémica. Su emplazamiento en plena calle Banys de la Moreria ha despertado la queja de algunos vecinos, puesto que no solo bloquea el tránsito a los coches en la zona, sino que anula cinco o seis plazas de aparcamiento en la vía. Ante los comentarios recibidos, los dirigentes de la falla han optado por colocar un cartel informativo en el exterior del recinto para aclarar su postura al respecto, haciendo hincapié en que el lugar en el que se ha montado la estructura no era el que habían solicitado (sino en el parque aledaño a su local, donde se ha pintado el último mural de Espinar) y derivando la responsabilidad al consistorio.

"Nuestra casa es vuestra casa"

El escrito se dirige al vecindario para pedir "mil disculpas" por la "incomodidad" que puede causar la carpa colocada este año. "Nuestra intención y lo que realmente queríamos era poder montarla en el parque, situarla en la pista de futbito para ocasionar los mínimos problemas, pero el ayuntamiento ha sido el que no nos ha dejado y nos ha marcado la ubicación", señala el comunicado, que termina invitando a los vecinos a sumarse a las celebraciones: "Nuestra casa es vuestra casa".

Desde el consistorio recalcan que el emplazamiento de las carpas se decide siguiendo una serie de criterios técnicos de obligado cumplimiento para garantizar al máximo la seguridad, evitar excesivas incomodidades al tráfico y asegurar las mejores condiciones de convivencia vecinal durante los días en que están en funcionamiento. En total este año han sido ocho las fallas que solicitaron el montaje de carpas, aunque en una de ellas -Plaça Benlloch-Alexandre VI- finalmente se ha desestimado instalarla.

A fecha de ayer solo disponían del informe técnico favorable las carpas de Sant Feliu y Sant Jaume, junto a Raval a falta de aportar una documentación. En proceso de cumplir los trámites están Corts Valencianes, Ferroviària, Verge del Carme y Molina Claret.

Por otra parte, el montaje de la falla Selgas por primera vez en la avenida que lleva su nombre -también coincidiendo con su 50 anivesario y con el mayor tamaño de la misma- obligará a cortar el tráfico en este transitado punto de Xàtiva, otra de las novedades de esta edición.