Ontinyent pagará la nueva tasa de vertido con el superávit para no subir el recibo de basura

La nueva tasa impuesta por el Ministerio de Transición Ecológica para penalizar la entrada de basura no separada en vertederos y plantas de valorización ha sembrado el desconcierto en los municipios, que tendrán que abonar el nuevo gravamen en este 2023. A la espera de que se defina con precisión la forma en que se va a articular el cobro, en el gobierno municipal han dado ya los primeros pasos: el consistorio tiene claro que no va a repercutir el gasto en el recibo que pagan los ciudadanos y prepara ya el terreno para asumir el desembolso del impuesto echando mano del superávit de 2022.

Como el resto de entidades locales de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, el Ayuntamiento de Ontinyent recibió una circular del Consorcio de Residuos V5 (COR) para informarle de la cantidad estimativa que le correspondería pagar por la tasa. El cálculo, que puede estar sujeto a oscilaciones, se basa en las toneladas generadas en cada uno de los municipios en 2021 y en la estimación de residuos orgánicos que se pueden recoger de forma separada o que se prevén para el uso de islas de compostaje en cada caso.

En el caso de Ontinyent, el importe a abonar ascendería de forma preliminar a 189.820 euros, una cifra importante que no está incluida en el presupuesto municipal y que podría haber motivado un descuadre notable de las previsiones económicas para este ejercicio si la corporación no hubiera hecho los deberes. Sin embargo, el saldo positivo de 2,5 millones de euros con el que el ayuntamiento consiguió liquidar las cuentas de 2022 -el más alto de las últimas décadas- abre una vía fácil de escape que va a permitir a la administración local cumplir sobradamente con la nueva carga impositiva del Ministerio sin que esta provoque alteraciones significativas en las proyecciones de gasto del actual ejercicio.

Impulso del reciclaje

Como informó este diario el miércoles, en cualquier caso, desde el Consorcio de Residuos recalcan que ni los importes facilitados por la tasa son definitivos ni el método de cobro está claro. Los consorcios están a la espera de que la administración autonómica aclare si la carga la van a tener que pagar directamente los municipios, si va a poder canalizarse a través de la diputación en el caso de los pueblos pequeños o si serán los consorcios los que acaben repercutiéndola.

El impuesto de la nueva Ley de Economía Circular que recae sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos pretende ser un toque de atención para que los municipios se apliquen en seguir las directrices europeas que obligan a reforzar la separación en origen con el objetivo reducir al máximo la cantidad de basura que acaba en las plantas de tratamiento.

Desde el consistorio de Ontinyent confían en que el coste del gravamen disminuya notablemente con la puesta en marcha de su nuevo modelo de residuos, que potencia el puerta a puerta y se marca el objetivo de reciclar el 70% de la basura. En 2021 la localidad se situó como la primera ciudad de más de 30.000 habitantes y menos de 100.000 de toda la provincia de València en reciclaje por habitante, según los informes publicados por Ecoembes y Ecovidrio.