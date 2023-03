El cas de de Santa Clara

El Monestir de Santa Clara de Xàtiva enceta la seua recuperació per un nou ús públic cultural, ja que els treballs previs a la restauració estan en marxa, i també el projecte d’ubicar en ell els fons que Raimon i Annalisa han donat al poble de Xàtiva, sense oblidar que els bens que durant segles es va anar acumulant, i que van ser traslladats per les religioses, deuran ser altra part del contingut del immoble. La història recent, però, d’aquest rellevant monument, que ostenta la condició de Bé d’Interès Cultural(BIC) per Decret de la Generalitat de 18 de Juliol de 2003, no ha estat exempta de perills i d’incidències. Afortunadament, i gràcies a l’esforç reivindicatiu de xativins i de molt altra gent , podem ja dir que el Monestir, fundat per Saurina d’ Entença, tia del Rei i vídua de l’almirall Roger de Llúria, al 1325,s’ ha salvat no sabem quins destins, per esdevindre com un espai patrimonial de gran vàlua.

He emprat el terme «cas» al títol d’aquest paper, i és que, com tractaré de mostrar al lector, estem davant d’exemple d’allò que no deu repetir-se. Doncs el 15 de març de 2001 les darreres monges del Convent o Monestir l’abandonaren carregant-ne quasi tots els bens que hi eren, prop d’un centenar d’obres d’art i altres elements, en un camió sense fer cap comunicació oficial a la Conselleria ni a l’Ajuntament, fet aquest que podria constituir un delicte d’espoli de bens culturals. Per part del llavors director del Museu Arqueòlogic de la ciutat, en Marià González Baldoví, el dia següent dels esmentat fets posà el fet en coneixement de l’Ajuntament, presidit pel Sr. Alfonso Rus, aportant un llistat dels bens patrimonials que havien desaparegut. L’alarma generada es feu pública i el Sr. Rus no va tindre altra opció que demanar un informe jurídic al Consell Valencià de Cultura, l’escrit de petició del esmentat informe va entrar al CVC el 22 de juny .

Cal afegir que l’acord municipal adoptat de petició del informe destacava la necessitat d’evitar «una distracción irreparable de los bienes muebles historico-artísticos que se albergaban o alojan todavía en dicho Monasterio, y en definitiva para salir al paso de situaciones irreversible y para establecer un criterio lógico y justo para el futuro». Eixe mateix any, el Ple del CVC va aprovar l’informe elaborat per la seua comissió jurídica que instava recuperar els bens que havien estat traslladats sense autorització, així com altres recomanacions i accions. Posteriorment es produiria la declaració com BIC, que va incloure la protecció del entorn del Monestir, especialment el carrer de Moncada.

El tema, però, va continuar encara amb incidències, donat que l’Ajuntament presidit per Rus no es va ocupar com caldria, tot esperant que algun negoci privat es pogués produir. Al 2008 un Llibre Alternatiu de la Fira va retreure «el cas», cosa que també venien fent els grups municipal d’esquerra al consistori. El Monestir era una signatura pendent de l’esquerra, puix també estava present el record de la funesta intervenció feta al 1936 per part dels republicans, dinamitant el claustre per construir sobre el sol sembla que un mercat, una acció injustificable, que destruí una part arquitectònica gòtica de gran bellesa i valor patrimonial.

Les noticies dels darrers temps, amb l’adquisició del bé per l’Ajuntament, així com els passos cap la recuperació, són motiu de satisfacció, i més com xativí i amant del patrimoni històric. Recorde, doncs, com juntament amb el company Josep Maria Morera al 2001 acudirem a Xàtiva per tal d’evitar l’espoli i la destrucció, fent allò que per la nostra condició de membres del CVC ens pertocava. La col·laboració entre diverses institucions i la societat ha donat resultats, un encert i un exemple més a tindre en compte envers una problemàtica que afecte als bens de titularitat religiosa, puix el tancament d’alguns immobles pot significar la pèrdua d’uns bens culturals valuosos.