El Olímpic encadena tres partidos consecutivos sin marcar, un único punto, y una mala tendencia: de estar en puesto de promoción de ascenso, de ser perseguido, de tener seis puntos de diferencia respecto al cuarto clasificado, a ser ahora quintos, a siete puntos del tercero y empatado a puntos con el cuarto y ser ahora perseguidor. Ante el Sueca perdió 1-0 y se volvió a repetir la historia de otros muchos partidos: se crean oportunidades, no se marca y eso da confianza al rival que adelanta líneas y cuando marca su gol se defiende con orden. Así ha resumido el partido el entrenador del Olímpic, Xavi Candel, quien ha explicado que “dominamos el juego en la primera parte, tuvimos muchas ocasiones de gol y no las materializamos. Esa es la dinámica que llevamos. En la primera parte pudimos irnos 0-2 al descanso, con remates claros de Matías Aquino y de Fuster, o un balón al palo de Israel. No marcamos y el rival nos pierde el respecto y el miedo y se viene arriba. Nos marcó en un saque de esquina y desde entonces defendieron muy bien”. Candel ha elogiado el buen trabajo del entrenador rival,Roberto Granero.

Candel ha reconocido el disgusto por el resultado, “trabajamos mucho para preparar cada partido, estudiamos al rival, defendemos bien, pero lo único que no podemos hacer desde el banquillo es marcar y la falta de efectividad nos está lastrando”. El técnico lleva semanas esperando alguna incorporación a la plantilla, al menos dos. Con todo, no se quiere renunciar a nada pues “está en nuestras manos. Vamos a seguir luchando. Está difícil pero sabemos que esta liga es muy complicada y cosas más raras se han visto”. Además, en la penúltima jornada el Castellonense debe visitar la Murta. El Olímpic no marca y los rivales todo lo contrario y en esta jornada lo demostraron pues los que ganaron golearon: el Castellonense ganó 0-7 al Benigànim, el Tavernes 4-0 al Cullera y el Ontinyent 1931 ganó 3-0 a la Font d’en Carròs. El Olímpic ocupa el puesto noveno en goles a favor, puesto de descenso de categoría. También es cierto que es el segundo equipo menos goleado del grupo, puesto de promoción de ascenso a la Tercera RFEF. El equipo de Xàtiva entrenó este lunes y volverán al trabajo el miércoles y el jueves. Según Candel, “toca entrenar, entrenar y seguir entrenando”. De cara al próximo partido, tras el parón de esta semana, el técnico podrá contar con todos cumplida ya la sanción por acumulación de Guillén. El próximo partido de liga será en la Murta ante la UD Canals. Quedan 8 jornadas, “muchos puntos en juego”, ha recordado el entrenador.