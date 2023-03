La ONCE regó ayer con varios premios dos localidades de la comarca de la Costera. José Enrique Torres, que ejerce la venta de cupones en el quiosco de la calle Maestro Serrano de Canals y también completa una ruta por Alcúdia de Crespins, repartió 20 boletos premiados del número 75.908. La persona que compró la papeleta con la serie 002 fue la afortunada de recibir un premio de 2.000 euros al mes durante diez años. Una cifra a tener muy en cuenta.

En declaración a Levante-EMV, José Enrique ha explicado que "repartí los 20 boletos que tenía del número premiado. Uno es del de los 2.000 euros al mes durante 10 años, los otros son premios menores, de 400 euros. Sé donde los he vendido, creo que el 'gordo" lo tiene alguien de Alcúdia de Crespins, aunque aún no me han dicho quién es la persona afortunada".

Así, ayer completó su ruta habitual de domingo por las localidades de Alcúdia de Crespins y Canals: "Visito varios bares y también hago ventas por la calle. El domingo es uno de los días que más se vende. Dar un premio siempre es una alegría muy grande".

Torres, de 55 años años de edad, lleva 15 años en la ONCE: "Es mi medio de vida, aconsejo a al gente que compre y nos ayuda. Luego, ya es cosa de suerte. Tengo clientela fija y gente que me compra de forma menos habitual. Por ejemplo, dos de los números de 400 euros han ido a parar a una camarera de un bar de l'Alcúdia".

"Los veinte números de ayer los vendí todos. Y eso algo que me pasa muchos los domingos. Esta vez la suerte nos ha sorprendido", apostilló el vendedor.