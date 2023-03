Las Fallas 2023 se presentan con todo a favor. Los grandes actos, como la Ofrena o la Baixada de Sant Josep, coinciden en fin de semana; y la previsión de buen tiempo meteorológico, después de unas fiestas de 2022 pasadas por agua y con la lluvia como protagonista, desluciendo la programación, contribuirá a unas Fallas multitudinarias y con un gran ambiente.

Las falleras mayores de Xàtiva, Laura Hernández Fernández y Noa Esplugues Sousa, esperan con “muchas ganas” la semana grande de las fiestas josefinas, una semana “intensa, pero que tenía muchas ganas de que llegara”, afirma Laura, Fallera Major de Xàtiva 2023.

Sobre el buen clima que se espera, Laura señala que “está saliendo todo perfectamente, no tenemos ninguna queja sobre el tiempo que está haciendo y esperamos que siga así y respete la fiesta”. Noa Esplugues, Fallera Major Infantil, también espera “que el tiempo nos acompañe y todo salga bien”.

Para las principales protagonistas, que ya han vivido algunos actos como la Proclamació, la Crida y la primera mascletà -el pasado sábado-, “ahora empieza lo grande. Hemos tenido actos intensos, pero no son comparables a los de esta semana”, explica Laura, para quien todos los actos que están por venir “son muy esperados, aunque para mi uno de los que más tengo ganas que llegue es el de la entrega de premios, que será diferente, ya que hasta ahora lo había vivido desde abajo, desde la puerta del ayuntamiento, y ahora estaré dentro”. Noa, por su parte, espera con ansias el acto del Recorregut Faller, un acto multitudinario en el que todos los falleros y falleras van recorriendo las diferentes comisiones de Xàtiva. “No lo he vivido nunca, porque el año pasado, que era fallera mayor infantil de mi comisión, Sant Jaume, no lo pude vivir porque llovió, y este año tengo muchas ganas”.

Pero si hay un acto en el que Laura y Noa coinciden en que es uno de los más esperados para las dos es el de la Baixada de Sant Josep. Laura afirma que puede parecer “contradictorio, ya que es el último día, cuando acaba todo y no tienes ganas de que llegue, pero por otra parte es un acto muy especial, muy emotivo y singular de las Fallas de Xàtiva”. Noa añade que la Baixada de Sant Josep “es un acto muy bonito, es único de nuestra ciudad y aunque es un acto que marca el final, que ya se acaba todo, me gusta mucho porque es un acto especial de Xàtiva”.

Laura Hernández tiene “experiencia” en la representación de cargos. Ha sido fallera mayor de su comisión, Abú Masaifa, y Reina de la Fira de Xàtiva, pero “ser Fallera Major de Xàtiva es diferente que ser fallera mayor de tu comisión, porque vives actos que no conoces, actos fuera de Xàtiva, en otros pueblos donde te invitan a su fiesta”, e indica, precisamente que este lunes, cuando hablamos con ella, acuden a la mascletà de Alzira. Para Noa, estos actos en otras localidades les permite “ver como se viven las Fallas en otros pueblos, conoces a más gente”, y explica que ya conoce a falleras de diferentes localidades como Borriana, Sueca o València.

Para Laura, “cada cargo tiene su cosa, tiene su particularidad”, pero el de Fallera Major de Xàtiva “supera las expectativas. Te imaginas alguna cosa, te haces algunas expectativas, pero la realidad lo supera”. Noa tampoco es “nueva” en ostentar cargos representativos. El año pasado fue fallera mayor infantil de Sant Jaume -donde por cierto le acompañó como presidente infantil Mateo López, quien también la acompaña ahora como presidente infantil de las Fallas de la ciudad, igual que su Cort d’Honor, compuesta por falleras amigas suyas y de su comisión- un cargo en su comisión “que te ayuda, porque ya tienes una base, y te facilita las cosas en aspectos de protocolo, pero ser fallera de Xàtiva es muy diferente, hay muchas cosas nuevas”.

Laura afirma que ante la intensa semana fallera que comienza ahora, intentará “dejarse llevar y disfrutar de los actos, de cada uno de los momentos, como vengan”. Sobre ello, ahondaba en que su Proclamació como Fallera Major “curiosamente no estaba nerviosa, cuando llegó el acto salió muy bien. En la Crida estaba más nerviosa, porque te diriges a todos los falleros, quieres hacerlo bien, y en ese acto pasé más nervios que en mi Proclamació”. Ahora, la tensión por los días grandes aún está calmada, pero conforme se acerquen comenzarán a aflorar. Nervios, pero también mucha ilusión y muchas ganas de vivir cada acto con plena intensidad.