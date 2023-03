El equipo Ontibasket de Ontinyent que disputa la liga 3x3 indoor nacional sufrió dos derrotas en la pasada jornada liguera, la sexta, celebrada el pasado fin de semana en Tarragona. El Cisent Ontibasket perdió por la mínima ante el Sta Baia-Match Up, por 16-17, en un partido que se decidió en la prórroga. Después perdió por 22-6 frente al Be Goat Team y los de Ontinyent no pudieron terminar la jornada por la lesión del jugador Tomás Sanchiz. La séptima jornada de esta liga nacional indoor se disputará el fin de semana del 15 y 16 de abril en Ciudad Real.

Por otra parte, el pasado jueves tuvo lugar la primera jornada de la liga local primavera verano del Ontibasket y tras los resultados de esta cita inaugural el equipo A. Baloncesto Fácil se ha colocado líder, con dos victorias. Segundo es el Sant Rafel Navaixers Blanc y en tercera posición se ha situado el Eureka Estudi Magic.