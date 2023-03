Xàtiva superará la histórica cota de mil monumentos falleros grandes —los infantiles se quedan en 872— durante las Fallas de este año. Un estudio realizado por el investigador Rafa Tortosa certifica que tras las fiestas del ejercicio 2022 se alcanzó la cifra de 999 montajes plantados a lo largo de la historia. Sino hay nuevos contratiempos —la comisión Passeig-Cardenal Serra ya ha confirmado que no tendrá este año monumento grande por problemas con el artista Rafael Lidón— las calles de la ciudad amanecerán mañana con 18 grandes estructuras. Se habrá alcanzado la cifra de 1.017 fallas plantadas.

Tortosa edita «El verí de foc», un fanzine fallero que publica junto a su llibret la falla Juan Ramón Giménez desde el año 2007. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que es muy difícil saber cual será la falla número 1.000 en Xàtiva: «La verdad es que es algo anecdótico, pero muy complicado de identificar. Algunas comisiones se adelantan a otras, pero lo más normal es que todos los monumentos se planten a la vez, en un horario similar. Lo que sí es seguro es que se ha superado una cifra histórica. No tengo dudas».

Para contar con todos los datos posibles, Tortosa se ha apoyado en el libro y la actualización posterior de la publicación «Quadern de falles», que se trata de un compendio de la fiesta en la capital de la Costera desde 1865: «He tomado esos datos y también los he revisado, incluyendo nuevos. Un ejemplo son los cuatro montajes municipales, que no estaban en los registros iniciales y sí he incluido en el excel. Tampoco se tenía en cuenta, por ejemplo, la falla montada por la comisión Música Vella de 1932, que sí está ampliamente documentada».

«Hablar de absolutos es difícil, pero sí puedo decir que el 99 % de las estructuras que se han montado en Xàtiva sí están incluidas. Llegar a las mil fallas plantadas es un dato importante, que habla de la tradición de la ciudad. Desde hace décadas tenemos casi veinte comisiones y esto se debe valorar», prosiguió Tortosa.

50º aniversario

Otro de los datos que avalan la tradición fallera de Xàtiva es el hecho de que cinco comisiones —Sant Feliu, Selgas i adjacents, Falla del Raval, Tetuan Port de Santa Francesc y Sant Jaume— cumplen este año una efeméride más que notable al alcanzar las cinco décadas de vida, aunque en algunos casos no de forma continua.

Tortosa destacó el caso de Sant Jaume: «Es una de las comisiones fundacionales. Cumple 50 años porque no siempre ha estado activa». «Ha habido agrupaciones esporádicas, luego otras que han ido y venido, las casuísticas son variadas. Xàtiva es una ciudad fallera, con una fiesta muy consolidada, pero tampoco podemos obviar que han habido crisis», declaró el investigador.

«Todas las comisiones pueden pasar por momentos duros, pero aún con poca gente o con problemas ha habido grupos que siempre han querido plantar algo, aunque fuera un monumento mínimo. De hecho, creo que ha habido conatos de fundar nuevas comisiones, pero es algo muy difícil de asumir para la Junta Local Fallera», apostilló.

Tampoco se mostró partidario de recuperar la falla municipal, algo que se está estudiando en otros municipios: «Yo creo que el objetivo de las Fallas es criticar y eso no podría hacerse en una falla municipal, para mi no tendría sentido. De hecho, en las infantiles ya no se puede hacer de forma tan clara. Mi opinión es desfavorable a este tipo de iniciativas, no aportan nada».

Xàtiva lleva varias jornadas respirando pólvora y ambiente festivo. Las Fallas se han adueñado de la ciudad. Hoy es un día marcado en rojo en el calendario: la plantà. Y alguno de esos monumentos será el número 1.000.