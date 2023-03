Posar-se a escriure d’Aníbal Navalón és recórrer el trajecte d’una vida al límit. El vaig conéixer correguent, en el primer entrenament del juvenil B de l’Olímpic de Xàtiva, a finals dels anys 80. Venia en tren de Moixent, i havia estat a les ordres de la Juventus de míster Látigo la temporada anterior. Amb Paco Sanfèlix d’entrenador, aquell juvenil format per adolescents de Xàtiva i de molts pobles de la Costera i la Canal, es va convertir en una colla d’amics que ha perdurat fins ara. I dins d’este grup de joves futbolistes emergia la figura d’un Aníbal que estava en totes. Fins al punt que anys després va ser l’impulsor del merescut homenatge a Sanfèlix, abans que l’enyorat Paco deixara d’estar entre nosaltres pel maleït Alzheimer.

Perquè Aníbal era això i més: tot cor, amic del comboi i per damunt tot, del risc. Va durar poc la seua faceta de futbolista perquè la seua ambició anava molt més enllà d’una carrera per la banda dreta perquè rematara Angelino o Perales, el xicotet dels Quintaneros. Aníbal va preferir els pics més escarpats, les pistes forestals i la vigilància de les serres. Estava predisposat a travessar els Pics d’Europa o la pampa Argentina abans que quedar-se a vora del Canyoles o de Bixquert, on últimament havia trobat l’amor i la pau del guerrer moixentí.

Quan haurà patit sa mare, una santa, en les anades i vingudes de l’Aníbal més intrèpid. N’hi haurà qui dirà que s’ha mort fent allò que més volia. Doncs no; estic convençut que ell el que més volia era viure i fer-ho sense descans. A tota hora. Vivia així i ningú el va poder detindre, ni el mal oratge a Monte Perdido.

Era fill d’una família de treballadors del mimbre i la fusta de Moixent. Encara conserve una tauleta feta per ell abans de pujar per a no baixa de les motos de la Generalitat. A l’estiu, quan jo estava al diari, estrany era el dia de ponent que no em cridara amb algun avistament de fum: «mono, periolisto, ací va una primícia», em soltava entre rialles. Sempre entre rialles. Cap conversa amb ell començava sense una rialla o una ironia de les seues.

El nostre Aníbal s’ha mort? Em va dir el meu fill quan li ho vaig dir diumenge tornant d’un partit a Elx. Com que el pensàvem immortal va haver de preguntar-ho diverses vegades. No pot ser, el nostre Aníbal no pot ser!! I és que Aníbal sempre em preguntava «pel figura del Llevant», ell que li devia el seu nom a un exjugador del València dels anys 70 al qual el seu germà, que va faltar fa dos anys, idolatrava.

El futbol me’l va portar a Xàtiva, però no el va poder retindre al nostre costat. Amb ell vaig coronar el Benicadell a peu i la pedania de Navalón en bicicleta. Poca cosa per a un apassionat de l’escalada, la bici de muntanya i experimentat pilot de motocròs. Però eixos sacrificis ell els feia pels amics de sempre, per tornar a vore’ns i sobretot per dir-nos que no anàvem cara l’aire. Era així de sentimental, també. Sí, el nostre Aníbal, i el de totes i tots, ens ha deixat massa prompte. Però el meu amic Aníbal sempre estarà. És un immortal.