Una falla de Xàtiva se queja del elevado recibo del agua en plena pandemia

Una falla de Xàtiva ha presentado una queja en el ayuntamiento por el cobro excesivo de un recibo del agua en el local fallero, correspondiente al consumo del segundo cuatrimestre de 2021, un periodo en el que la comisión señala que el casal estuvo cerrado por la pandemia de la covid-19. El recibo objeto de la reclamación se elevó a 261,83 euros por un consumo de 230 metros cúbicos en el casal de la Falla República Argentina, ubicado en un bajo de la calle Carlos Sarthou. La comisión fallera ha llegado a trasladar su queja al Síndic de Greuges, que ha cerrado el expediente señalando que el asunto se debe a una “discrepancia de criterios técnicos” entre la falla y el consistorio, cuya resolución no le corresponde a la institución valenciana, expone.

La comisión fallera apuntó que el elevado recibo podría deberse a una fuga de agua, por lo que el Síndic, antes de cerrar el caso, solicitó un informe al ayuntamiento en el que detallara si había comprobado que hubiera alguna fuga que acreditara el consumo facturado, así como si podría aplicarse una tarifa especial de fugas por el exceso de consumo debido a una pérdida de agua producida a consecuencia de una avería en la instalación interior del local. El Ayuntamiento de Xàtiva remitió el informe detallando que el contador del agua potable “funciona correctamente” y que la lectura del mismo se efectúa “a través de medios electrónicos, vía radio, por lo que las lecturas tomadas en los diferentes cuatrimestres son las correctas”, y detalla esas lecturas, correspondientes a los tres cuatrimestres de 2021 y los dos primeros de 2022. Desde el consistorio han indicado a este diario que se verificó el consumo y que si la falla considera que ha habido un consumo excesivo “tendrá que presentar su reclamación ante el propietario del local”, ya que los recibos de agua se corresponden con los consumos efectuados y facturados y que los pagos se devengan al titular del inmueble, incidiendo que “el titular del suministro es el titular del inmueble”, una medida implantada en los ayuntamientos desde hace años para “evitar que se dejen recibos impagados”. Además, el consistorio apuntaba en el informe que las canalizaciones de distribución del agua son de carácter privado y están en el interior del local, por lo que quien tiene que justificar la fuga son “el inquilino o propietario del local”. Sobre la posible aplicación de una tarifa especial, el ayuntamiento indica en el informe remitido al Síndic que la Ordenanza Fiscal “no establece ninguna aplicación de tarifa especial para las fugas por el exceso de consumo con motivo de una salida o pérdida de agua producida accidentalmente a consecuencia de una avería o rotura en la instalación interior del local en cuestión”.

El secretario de la Falla República Argentina, Emili Navalón, que expresa que en el periodo correspondiente a ese excesivo importe el local fallero estaba cerrado, “estaba prohibido acceder a los casals” por la pandemia, ha explicado que el consistorio envió un técnico encargado de los contadores “y se comprobó que estaba todo correcto y que no había ninguna fuga. Descartado el escape de agua, consideramos que el elevado recibo era debido a que se habían pasado al cobro varios pagos en un mismo recibo y que algunos de ellos pertenecerían al anterior inquilino, ya que nosotros entramos en el local cinco meses antes”. Así, en la alegación presentada por la falla ante el Síndic de Greuges, en respuesta al informe municipal, la comisión señala que “no dudamos que el contador funcione correctamente y que refleje el consumo real de agua que se ha hecho”, pero dudan que las lecturas del contador “se hayan hecho en el momento adecuado para facturar cada cuatrimestre”, señalando con ello que en el recibo objeto de la reclamación se han incluido “consumos hechos en periodos anteriores”, en los que la falla no ocupaba aún el local. Navalón afirma que desde el consistorio “no se ha reconocido este hecho y no tenemos los datos de los diferentes consumos, para saber qué le correspondería al anterior inquilino y qué a nosotros, para que cada uno pagara lo que le corresponde”. El secretario señala que ante la falta de esta documentación “solo podíamos acudir a los juzgados para seguir con la reclamación, algo que sería más costoso aún. Así que, por 261 euros, la falla ha optado por asumir nosotros el pago”, concluye el integrante de República Argentina.