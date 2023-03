Es una imagen que sorprende. Un escenario alejado de los ajetreos de las grandes ciudades y el estrés que el ciudadano medio soporta día a día. Un vecino de Ontinyent captó con su teléfono móvil el pasado 24 de febrero como una familia de corzos paseaba por las inmediaciones de la Senda del Torrater de Ontinyent. Era un viernes por la tarde cuando Joaquín Prieto se encontraba en plena sierra de la capital de la Vall: "Yo trabajo en un restaurante y entre comidas y cenas si puedo me escapo a la naturaleza. Fui a la parte de arriba del Torrater y me tope con el grupo".

"No había nadie y la verdad es que no es la primera vez que me pasa algo parecido. Intento acercarme de forma tranquila y está vez llevaba el móvil y se quedaron un rato parados cerca. Igual es que intuyen que soy vegetariano y no voy a hacerles daño. Se asustaron cuando vieron a unas niñas desde la otra parte. Y se fueron", comentó Prieto.

A su vez, el autor del vídeo explicó que este tipo de encuentros con fauna silvestre no es algo habitual: "Estuvo muy bien, es algo chulo, que te alegra la tarde". De hecho, en la alocución que acompaña al vídeo no duda en lanzar un mensaje claro: "No nos merecemos el pueblo que tenemos".

Prieto subió el vídeo -al que ha tenido acceso Levante-EMV- a su cuenta de la red social Instagram: "Me lo han comentado mucho, ha tenido una gran repercusión".