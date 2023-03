Muchas comisiones falleras se han quedado sin monumento este año por los incumplimientos y los problemas de los talleres con los que contrataron el montaje. En Xàtiva, sin ir más lejos, un artista ha dejado plantadas a dos fallas que han tenido que buscar creativas alternativas a última hora para tener algo que quemar.

El desastre no ha sido de tanta magnitud en Chella, pero los integrantes de la "No Ni Na" también andan despagados porque no han podido plantar el cadafal que tenían planeado. "No nos han traído lo que teníamos contratado: la falla plantada no tiene nada que ver con los bocetos", resume la presidenta de la comisión, María José Gandia.

La No Ni Na ha cambiado por primera vez de artista en este 2023 después de una relación de varios años con quien anteriormente se encargaba de los monumentos. Las dos fallas fueron encomendadas a un taller de Albal. "Malevols diners" era el título de la falla grande, que debía representar el poder del dinero a partir de figuras de indios y vaqueros.

Pero llegado el día de la "plantà" la presidenta de la comisión asegura que la artista solo les entregó cinco figuras cuando había comprometidas al menos ocho. "Falta media falla, no está la torre de madera del oeste ni varios elementos", lamenta Gandia, que el jueves envió varios mensajes a la autora para expresarle su disconformidad. "No me contestó y ahora me piden 400 euros por el transporte", sostiene.

La artista confirma que los monumentos "no están tal cual son", pero asegura que ha presentado el 80% de lo pactado, incluida la figura central, "menos tres piezas" en el cadafal principal: la piedra en la que se apoya la pierna del gran vaquero protagonista, un esqueleto con cabeza de animal y el citado torreón. La artista justifica el incumplimiento por un "fallo de taller" y por una serie de complicaciones a nivel personal que le han impedido cumplir los plazos.

La artista asegura que sí que ha hablado con la comisión y que en un primer momento la presidenta le dijo que "estaban contentos". El día de la "plantà", señala que no había nadie de la falla en el lugar del montaje donde descargó las piezas y que se tuvo que marchar porque tenía una entrevista. "Hablé con la presidenta y le dije que me tenía que marchar y no hubo ningún problema", apunta.

"Es un palo, pero hay comisiones que no tienen nada"

Versión distinta es la que mantiene Gandia, que recalca que intentó quedar en la "plantà" con la artista pero esta se tuvo que ir. Sea como sea, la falla todavía no ha pagado el último plazo del montaje y quiere pasar página. "Para nosotros es un palo lo que ha pasado después de todo un año de trabajo, pero dentro de lo malo estamos viendo que hay tantas comisiones que no tienen nada... Llega un momento que valoras más otras cosas: vamos a pasar unas buenas fallas y ya está", indica la presidenta.

Para completar el vacío dejado por las piezas que faltaban del boceto original, la No Ni Na ha recurrido a los ninots de un fallero de comisión que estaban indultados y cuya temática coincidía con la del monumento. Gandia señala que es la primera vez que la falla se enfrenta a un contratiempo como el de este año, y en cierta medida lo atribuye al retraso con el que tuvieron que ponerse a buscar artista fallero tras las fallas que se quemaron excepcionalmente en septiembre.