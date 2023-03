El arte efímero que rodea a las fallas no solo es el que se cuece en el taller de los artistas, sino también el que nace del ingenio de los autores de los versos que pueblan las calles cada 16 de marzo para ser devorados por el fuego cuatro días después.

La sátira que se concentra a los pies de los monumentos de Xàtiva viene marcada este año por la cita con las urnas del próximo 28 de mayo y no deja títere sin cabeza entre los regidores del ayuntamiento. Pero si hay algo con lo que este año se han ensañado especialmente los "versets" es con el anuncio del nuevo Museu Faller de Xàtiva (MUF), que envía al metaverso a la colección de antiguos ninots indultados de la ciudad.

"En Fitur ens van presentar per fi el MUF; veurem si per fi s'encerta amb ell o acaba sent un altre BLUF", ironiza uno de los textos de la falla Selgas, donde se retrata a la regidora de Fallas María Beltran con el reto de impulsar un museo "que de gran anuncio electoral ha pasado a ser un basurero". A la edil también se le caricaturiza como Shakira en su último gran éxito, cantando "Una loba como yo no está para Ciudadanos", en alusión a su salida del partido naranja.

"El museu virtual ens volen fer al metavers: comencem per allò terrenal i deixem de fer l'animal", indica otro verso en Benlloch, cuyo monumento reivindica "un espacio cultural para custodiar la fiesta más grande". En Sant Jordi también se mofan de un museo fallero "que no tendrá ninots" porque "estarán escaneados" y achacan el "invento" a la falta de espacio "para hacer un buen museo".

Abú Masaifa, la triunfadora

En la falla que se ha alzado con el premio a la mejor crítica local, Abú Masaifa, al equipo de gobierno de Xàtiva le llueven por todos los lados. Los habituales reventones en la red de agua potable, la "peligrosa" Albereda con los árboles "de salud dudosa" cuyas ramas se desploman, las casas que caen y las que están en venta en el casco antiguo, los asfaltados "a discreción"... En el monumento, cuya explicación corre a cargo de Rafa Tortosa, destaca un "top ten del postureo" con los regidores más fotografiados en su acción de gobierno. Lo encabeza el alcalde y le sigue la edil de Cultura, Raquel Caballero.

A pocos metros de distancia, en la falla de Juan Ramón Jiménez también ahondan en el afán de los políticos por salir en la foto y vender su gestión, comparándolos con "superestrellas" obsesionadas con conseguir miles de "me gusta" en las redes sociales. El monumento también critica alguna de las promesas electorales incumplidas, como la del alcalde pedáneo de Bixquert.

Los clásicos nunca mueren y Alfonso Rus sigue protagonizando escenas falleras en Xàtiva. El cadafal que República Argentina dedica al mundo de los mafiosos, sin ir más lejos, le retrata con un puro y recuerda las deudas que dejaron sus grandes obras. En cambio, del regidor expulsado de Ciudadanos Juan Giner los versets dicen que "quería ser Al Capone de la ciudad pero Charlot ha pasado a ser".

Tampoco la oposición sale bien parada de la ironía fallera. Entre "vikingada" y "vikingada", en el Raval se dice de la renovación del PP de Xàtiva que "hace olor de aceite quemado" y recuerdan el pasado del candidato Marcos Sanchis -a quien bautizan como "El preparado"- como delfín de Rus en sus inicios políticos. Xàtiva Unida también recibe una embestida por su oposición a las ayudas de 1.000 euros por comisión. "Que a Xàtiva Unida no li agraden les falles és un fet sin discussió", apunta uno de los textos. Otra víctima de las diatribas del monumento ganador de Especial es el abad: "Diuen que com un viking desmaiat l'abad de Xàtiva menja i beu i que quan ha acabat diu que ho pague déu".

Entre los indios y Mario Bross

En Benlloch, Roger Cerdà es un indio "rosa roja" que "se ve sin rival de calidad" para revalidar el cargo y que tira de la "vaca saetabis" con los mugrones escaldados porque "todos la quieren muñir". En Abú Masaifa, Nacho Reig aparece en una comparecencia junto a los dibujos de Mario y Luigi para reparar las fugas de agua en "la ciudad de los mil reventones". En Murta-Maravall, María Beltrán vuelve a aparecer como una "equilibrista" que debe compaginar su cargo de regidora de Fallas con su otro cargo de este año como Fallera Major de Sant Jaume.

La crítica interna también es muy habitual este año. En Sant Jordi consideran "anclados en el pasado" los presupuestos de las diferentes secciones de los monumentos y censuran la excesiva burocracia a la que el ayuntamiento somete a las comisiones o la cantidad de actos del programa fallero: "desde junio no hemos parado ni un momento". También hacen referencia a la falta de candidaturas para presidir la Junta Local Fallera y al clásico dilema sobre la pérdida de la esencia de la fiesta. "Les falles son una festa plena d'història i tradicions: que aquestes no es convertiquen sols en berbenes i cançons", clama otra crítica de Benlloch.