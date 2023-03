Xàtiva inyecta 4,1 millones del superávit a mejoras urbanas y gasto corriente

El Ayuntamiento de Xàtiva va a incorporar al presupuesto municipal de 2023 una partida de 4,1 millones de euros procedentes del superávit obtenido por la corporación en el cierre del pasado ejercicio.

El grueso del remanente (725.000 euros) se destinará a elevar el capítulo de inversiones. Entre las transferencias más destacadas de capital figura la dotación de 180.000 euros para el plan de rehabilitación en el casco antiguo. La cuantía se dedicará a subvencionar intervenciones como la pintura de fachadas, la retirada de plomo de las acometidas privadas o la mejora de los servicios básicos de los inmuebles, según explica el regidor de Hacienda, Ignacio Reig.

La modificación presupuestaria que ayer se aprobó en la comisión de Hacienda también da respuesta al acuerdo adoptado entre el equipo de gobierno y Xàtiva Unida para elevar determinadas partidas en el presupuesto, una demanda de la formación que motivó su apoyo a las cuentas de 2023. De esta forma, se han incluido 300.000 euros adicionales que se destinarán a la mejora del ciclo hidráulico del agua, de los cuales 130.000 euros se invertirán en la renovación de la red número 3 en la calle Caputxins y en la adquisición de un caudalímetro para el barranco de l'Angeliu.

Por otra parte, la negociación también supone la incorporación de 100.000 euros para llevar a cabo obras de accesibilidad todavía pendientes de concretar, puesto que no se han plasmado en un proyecto en concreto. También se inyectan 100.000 euros más a la partida de parques y jardines, que se sumarán al programa iniciado con financiación de la Diputación de valencia.

La regidora de Xàtiva Unida Amor Amorós puso en valor ayer estas mejoras y pidió "valentía para ejecutar el dinero y que no se quede en papel mojado". "Es la oportunidad para mejorar lo que consideramos servicios básicos", indicó la candidata de la formación, para quien "no se puede retrasar más la redacción de un proyecto de intervención para la renovación integral de la red de abastecimiento de agua potable y alcantarillado con diagnosis, cronología y coste de las actuaciones por fases". Y añade: "las intervenciones tanto en accesibilidad de edificios públicos o vía pública, como de espacios familiares no pueden dejar de ser constantes y estar presentes en todos los presupuestos".

Medio millón más para la Fira

El Ayuntamiento de Xàtiva ha liquidado el presupuesto de 2022 con un superávit "bruto" de 7,3 millones de euros, aunque parte de ese dinero ya estaba adjudicado a obras en marcha en la ciudad. A esa cantidad también hay que restarle 1,4 millones que el consistorio va a reservarse para futuras contingencias. La diferencia son los 4,1 millones que se incorporan ahora en la quinta modificación presupuestaria de lo que va de año.

La Fira d'Agost se come también un importante bocado del superávit, puesto que su partida se verá engrosada en 492.000 euros para atender la previsión de gasto de las últimas ediciones, cifrada en 1,1 millones. Igualmente, se dota a Nits al Castell con 90.000 euros.

256.000 euros del remanente se destinarán al plan de seguridad de vías urbanas para aumentar el alumbrado de varias calles, mientras que otros 275.180 euros se invertirán en las obras de mejora del polígono de l'Estret, ejecutadas con una subvención del Ivace.