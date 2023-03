El 23 de marzo de 2023, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana organizó unas jornadas de Administración Abierta, y de su nuevo proyecto, “la Administración cerca de ti”. Las jornadas van dirigidas a mujeres rurales y mujeres mayores de 65 años.

Mujeres rurales jubiladas de AEA y otros grupos acudieron al acto y preguntaron por los principales casos de "carencia de transparencia" que aseguran que se están produciendo.

En el proyecto de gran planta fotovoltaica “MAGDA”, por ejemplo, sostiene que se ha negado la personación de la asociación local al expediente, alegando que no tiene dos años de antigüedad y en conformidad con la ley 27/2006 no tendría la condición de interesada.

Según denuncia Acció Ecologista Agró La Costera, sin embargo, pese a existir desde hace dos años, este colectivo tampoco ha tenido acceso a examinar el expediente de dos procedimientos importantes en los que la entidad se ha personado y "no nos han contestado", lamentan.

Uno de los expedientes se refiere a la presa de Montesa y el otro a la línea de alta tensión “Almansa - Montesa”. En ambos casos, AE-Agró valora recurrir estas actuaciones ante los tribunales. "Pero no podemos ver aquello que la administración está haciendo, ni pedir informes o aportarlos", censuran.

Saturación de infraestructuras en la comarca

Agró también ha pedido una reunión con la Subdelegación del Gobierno para que visite la Costera y observe a pie de campo la" saturación de infraestructuras en la comarca", según la asociación, que participó en una protesta ante la Delegación del Gobierno con una pancarta qe denunciaba "el desarrollo irracional de las energías renovables".