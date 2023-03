Xàtiva aprueba 118 solicitudes de ayuda del cheque infantil municipal

Casi 120 niños y niñas de 0 a 2 años de Xàtiva se benefician de la ayuda del cheque infantil municipal del Ayuntamiento de Xàtiva. El consistorio ha aprobado 118 solicitudes presentadas para recibir el pago correspondiente al primer trimestre del curso de esta subvención, de 600 euros por alumno (también hay alguna de 300) para el curso escolar 2022-2023. Además, los beneficiados podrían ser aún más, ya que otras 26 solicitudes están pendientes de que los padres solucionen algunas de las enmiendas que la comisión técnica plantea, debido a que no se cumple alguno de los requisitos. Entre las causas de las rectificaciones pendientes figuran que el alumno o la alumna no esté empadronado en Xàtiva, que la familia mantenga alguna deuda con el ayuntamiento o que no esté al corriente con la Seguridad Social o con Hacienda. También figuran como causas para no haber aprobado aún la solicitud que la misma esté pendiente de la autorización de uno de los padres o madres, que haya algún error en el documento identificativo o que no haya justificación de recibir el bono infantil.

El Ayuntamiento de Xàtiva ha concedido de momento, a la espera de la resolución de las solicitudes pendientes, un total de 68.100 euros a los 118 alumnos y alumnas de 0 a 2 años de cinco escuelas infantiles y guarderías de la ciudad. Según el documento del consistorio con la resolución de las ayudas del cheque infantil, en la guardería A Gates se han admitido 23 solicitudes que suman un importe de 13.800 euros, y otras cuatro están pendientes de resolución. En la Escola Infantil Betania, 26 niños y niñas del centro reciben la ayuda, con un importe total de 15.600 euros, mientras que otros 9 están pendientes de solucionar alguna enmienda al trámite. En el centro Ninos también son 26 los alumnos y alumnas que reciben el cheque infantil, con un importe de 15.000 euros, mientras que hay una solicitud pendiente de ser aprobada. Por su parte, en el centro Kiddy Love se han admitido 10 solicitudes presentadas por los niños y niñas que acuden al centro, con un importe total de 5.400 euros, y otras cuatro están pendientes. Por último, la Escuela Infantil El Corro es la que más solicitudes admitidas registra, con un total de 33, que suponen un importe global de 18.300 euros en ayudas del cheque infantil. Otras 8 solicitudes están pendientes de que se solucione alguna de las enmiendas reclamadas por el consistorio. El Ayuntamiento de Xàtiva anunció el año pasado el incremento de la ayuda del cheque infantil municipal para el presente curso 2022-2023, aumentando la partida hasta los 225.000 euros, de modo que la ayuda pasa de 75 a 150 euros, ampliando con ello el presupuesto en un 12,5%. El curso pasado se destinaron 200.000 euros, lo que ya supuesto un incremento del 33,3% respecto al curso anterior.