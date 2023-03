La elección del Castell de Xàtiva como escenario de grabación de varias escenas de una serie ubicada en el universo Star Wars ha puesto al emplazamiento histórico en el punto de mira. En un mundo dominado —en parte— por las redes sociales, los «likes» y los influencers, el hecho de que esta franquicia audiovisual visite la fortaleza se convertirá en un gran reclamo a corto, medio y largo plazo. Sin embargo, no es la primera vez que el municipio se convierte en un escenario cinematográfico. Los ejemplos son variados y descansan en la retina de muchos vecinos de la localidad.

Una de las producciones más conocidas —que no aplaudidas por la crítica— es la película «Tintín y las naranjas azules» (Tintin et les oranges bleues), un live action basado en la historieta protagonizada por el periodista creado por Hergé. La antigua casa del «Margallonero» fue uno de los lugares elegidos por los responsables de una cinta protagonizada por los actores Jean Bouise en el papel del capitán Haddock y Jean-Pierre Talbot como Tintín en 1964. El hecho de que contara con un guión propio —no adapta ninguna de las aclamadas historias de los cómics— no favorece la aceptación de un proyecto para el que también se visitó otras localidades valencianas. No está de más su visionado si el espectador quiere acercarse a la Xàtiva de aquella época.

La primera filmación profesional de la que se tiene constancia en tierras setabenses se titula «Gran Feria y fiestas de Játiva» y es un documental grabado en 1928 por el productor «Pitouto» (Pedro Elviro) y el cámara Tomás Duch Belmonte. Se trata de once minutos de metraje en blanco y negro plagados de los eventos sociales más característicos de aquellos años, como la Fira d’Agost o una corrida de toros.

Y la localidad también ha sido escenario de series. De hecho, en 1975 Lolita hizo su debut como actriz en un capítulo de la serie «Cuentos y Leyendas» titulado «La buena vida» junto a Antonio Ferrandis, que charla con un zapatero en une establecimiento de la calle Carneros. En 1995 llegó la primera serie de ficción de la entonces Canal 9, «Benifotrem», donde tiene espacio el actor local Pepe Montaner. Tres años después es el turno de «Entre naranjos», una adaptación de la obra de Vicente Blasco Ibáñez en la que nos encontramos con un joven Toni Cantó, hoy expolítico y polemista televisivo.

En el año 2003 se rodaron dos producciones. Una es la película francesa «Nada fácil» (Pas si Grave) en el restaurante Casa Floro, que ha sido noticia recientemente tras ponerse a la venta después de años cerrado. La otra es la serie «Arroz y Tartana», dirigida por José Antonio Escrivà y con intérpretes de primer nivel como Carmen Maura, Sergio Peris Mencheta o Eloy Azorín entre su elenco.

En 2006 la película «el síndrome de Svensson» se rodó en Xàtiva y sus alrededores. Es una especie de mezcla entre una road movie y comedia underground que firma realizador vasco Kepa Sojo. No deja indiferente al espectador, que o la detesta o se siente entretenido. En el año 2010, el director local Ignacio Estrela debutó con «El Mono», protagonizada por un escritor en medio de una crisis existencial. Y un lustro después, la iglesia de Sant Feliu acogió escenas de la serie «Entre dos reinos». Otras producciones son el documental «Las mamás belgas» y el cortometraje «El escarabajo al final de la calle», que se suma a una larga lista de cortos. Hace siete años se rodó el corto «El somni de la seua vida», con la Fira como escenario principal.

Ahora, «Andor» coge el relevo. Quedan pocos días.

El antiguo cine «Saetabis» acogió la grabación de una cinta erótica

La historia del séptimo arte en la capital de la Costera también tiene espacio para el llamado cine erótico. Así lo recuerda Javier Pérez Ferris (Xàtiva, 1969), coleccionista y aficionado al cine. Autor de los libros «Los cines y discotecas de Xàtiva (2018)» y «Cien años de cine en Alcoy» (2019), también ha escrito columnas en Levante-EMV.

Ferris destaca el rodaje en 1981 en Xàtiva de «Los Pornoaficionados (La perseguida hasta el catre)»: «Una cita poco conocida, que contó con dos escenas en la ciudad. En la primera de ellas los protagonistas están en el vestíbulo del cine Saetabis y la otra se graba en el interior de la sala, ya al final».

«La huella de la ciudad en el film es palpable en el plano donde la chica sale del cine, y la cámara muestra como se aleja entre las calles Baixada del Carme y Acadèmic Maravall».

También destaca la importancia de la antigua sala: «Fue la sala más importante de Xàtiva, tanto por capacidad como por comodidad. Inaugurada en 1975, su gerencia corrió a cargo de la empresa local Conlogar. La amistad del director de la película erótica, Félix Barón, con el dueño propició que pudieran filmarse estas escenas. Barón se mostró entusiasmado con la arquitectura de Xàtiva y la acogida que tuvo entre la gente». El televisivo Joan Monleón tuvo un papel como un extravagante cura.