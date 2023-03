Poca historia tuvo el partido que enfrentó al Deportivo Ontinyent y al SIA Benigànim. A pocas horas de que diera inicio el encuentro se rumoreaba de la no presentación al partido de los ganxuts. Finalmente, se jugó con un Benigànim que se presentó en La Puríssima con tan solo 13 jugadores y con el debut de su nuevo entrenador, Nacho Cantó, tras la salida de José Luis Vidal. Junto con el entrenador setabense han abandonado el equipo varios futbolistas y es que la entidad rojiblanca se encuentra en una grave crisis. En cuanto a lo meramente deportivo, la superioridad de los locales se reflejó en el electrónico (6-0). Se fueron al descanso con el partido sentenciado (4-0), los goles llegaron de las botas de Ochoa, Cambreta que vio portería por dos veces y el gol en propia portería de Mario. En el segundo tiempo los de Guarner ampliaron distancias con los tantos de Omar y Juanito. A ocho puntos de la octava posición cierra la jornada el CD Ontinyent y el Benigànim es penúltimo.

En la mañana del domingo, el Ontinyent 1931 cumplió en Cullera imponiéndose por 0-3. Poco tardaron los de la Vall d'Albaida en encarrilar el partido y a los cinco minutos, una jugada de estrategia entre Chimo Reig, Juli y Rafeta terminó con un disparo de Alberto Osoro que rechazó el guardameta, pero el esférico le volvió a caer al jugador del Ontinyent 1931, que esta vez sí consiguió batir al portero (0-1). Los de Roberto Bas controlaron el tempo de la primera parte con la posesión del balón. Ya en el segundo tiempo, el Ontinyent 1931 siguió controlando el juego y de las botas de Juli llegó el pase a Luis Felipe, que puso el segundo tras batir en el mano a mano al portero (0-2). Iván Llorens redondeó el marcador en la salida de un córner (0-3). El Ontinyent 1931 hizo los deberes, pero ganó el Olímpic de Xàtiva, de modo que los blanc-i-negres tendrán que esperar a la próxima semana para intentar certificar su puesto en los playoffs matemáticamente, tan solo un punto les separa del objetivo.

La jornada la cerró l'Olleria, que recibió en casa al Tavernes, segundo contra cuarto, que se repartieron los puntos (2-2). Los primeros 15 minutos de cada parte marcaron el partido. En los primeros compases del encuentro, l’Olleria buscó peligrosamente la portería rival en varias ocasiones y a los cinco minutos, Víctor Muñoz, estrenó el marcador (1-0). Llegó la reacción del Tavernes, pero l’Olleria puso tierra de por medio en un córner ejecutado por Emilio Gil y rematado por Raúl Mollá que puso el segundo en el electrónico (2-0). Los locales lo buscaron, pero no pudieron sentenciar ante un Tavernes que no encontraba la manera de hacer daño. Tras el paso por los vestuarios, Edu Revert, entrenador visitante, movió el banquillo y reaccionó su equipo. En el minuto 55, Joan Talens recortaba diferencias en el marcador (2-1) y 4 minutos después, Vicent Talens, de cabeza, igualaba la contienda (2-2). La segunda parte se vivió muy disputada, pero con pocas ocasiones claras de gol. L'Olleria sigue en una cómoda segunda posición para recibir al Castellonense.