El pleno municipal de Xàtiva ha aprobado este sábado los dos dictámenes sobre modificación del presupuesto, con la incorporación de remanentes no afectados y de créditos extraordinarios y suplementos de créditos; con los votos favorables del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida y la regidora no adscrita Maria Beltrán; y las abstenciones del Partido Popular y del regidor no adscrito Juan Giner.

En cuanto a la modificación de los remanentes no afectados, se ha aprobado la incorporación de 1,76 millones de euros para gastos generales, procedente de la liquidación del presupuesto 2022 y que se incorporará a las partidas existentes ya en el presupuesto 2023. «Incorporamos crédito correspondiente a adjudicaciones realizadas en 2022 y pendientes de liquidar este año», ha indicado el portavoz socialista y regidor de Hacienda Ignacio Reig. Por otro lado, en cuanto a los créditos extraordinarios y suplementos de créditos, se incorporan 4,1 millones a diferentes capítulos, destinados tanto a partidas existentes que se incrementan como nuevas partidas. “En definitiva, una incorporación de crédito importante, la cual incrementa el presupuesto inicial considerablemente fruto de la dinámica de liquidación positiva anual que obtenemos desde hace una década» ha indicado Reig, quien ha añadido que «a pocos meses de las elecciones podemos decir que la corporación entrante disfrutará de un presupuesto generosamente dotado, con varias partidas nuevas que anticipan algunas iniciativas futuras, e incrementando crédito a las partidas de ciclo hidráulico, accesibilidad y parques infantiles acordadas con el grupo Xàtiva Unida». Xàtiva Unida ha apoyado la incorporación económica pero su regidora Amor Amorós ha matizado que “se trata de un presupuesto que se ha liquidado con más de 7 millones de euros sobrantes, y ahora vienen las modificaciones y las incorporaciones. Esto tiene dos lecturas, la del gobierno, que defienden una buena gestión, y otra más crítica que tenemos nosotros, y que tiene que ver con la capacidad de ejecutar el presupuesto que tendría que ser de al menos el 80% para invertir en la ciudad”. La portavoz del PP Maria José Pla ha indicado en su abstención que “esperamos que tengan la capacidad de ejecutar este nuevo presupuesto, más de la mitad del cual se destina a gasto corriente para aumentar las partidas que ustedes manejen”. Edificios Música Nova y Conservatorio La Música Nueva solicitaba, por su parte, un determinado reconocimiento en el pago del IBI a su inmueble, manifestando que reúnen los requisitos para adherirse a estas bonificaciones al tratarse las Sociedades Musicales de Bienes de Relevancia Local y Bien de Interés Cultural. Esta declaración especial de la actividad, con un beneficio fiscal del 95% del IBI durante los próximos 5 años, ha sido aprobada por unanimidad, teniendo en cuenta la bonificación potestativa de las entidades locales según la Ley de Haciendas Locales y contemplada en las ordenanzas fiscales de Xàtiva. También se ha aprobado por unanimidad la propuesta de regularización de la calificación y situación jurídica del inmueble donde se ubica el Conservatorio de Música Lluís Milan, situado en la calle San Agustín, y de su inscripción en el Inventario Municipal y en el Registro de la Propiedad. Esta aprobación permitirá futuramente realizar una cesión demanial a favor de la Generalitat Valenciana.