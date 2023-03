El deplorable estado del Quatre Camins obliga al Canals a limitar su uso

El deficiente estado en el que se encuentra el estadio de fútbol Quatre Camins de Canals está condicionando la actividad deportiva de la UD Canals y del Canals Promeses CF (la escuela de fútbol base de la localidad). La federación valenciana es la propietaria del estadio, lo que dificulta también la actuación por parte del consistorio, que viene reclamando una solución al problema desde hace tiempo. El pasado fin de semana, tres equipos del Promeses, el Juvenil, el Cadete y el Benjamín A, suspendieron los partidos que tenían que disputar por la deplorable situación del campo. Según han explicado desde el club en un comunicado, ante el riesgo de lesión de los jugadores plantearon la suspensión, que los equipos rivales y los árbitros, tras revisar el campo, “estuvieron de acuerdo y se negaron a jugar”. El club expone el mal estado del terreno de juego, con el césped levantado y lleno de agujeros y zonas sin césped, así como el mal estado de los vestuarios, los accesos y el alumbrado, entre otros aspectos, que “no solo impiden la práctica normal de nuestro deporte, sino que supone un gran peligro para todos los deportistas que semana a semana realizan sus entrenamientos y partidos en este campo”.

La UD Canals, que el próximo sábado por la tarde disputa en casa su partido de la Lliga À Punt Preferent contra La Font d’en Carròs, este lunes por la tarde, ante el penoso estado del campo, ejecutó, como viene haciendo cuando es necesario pese a que no es su competencia, una actuación de urgencia para mejorar las condiciones del terreno de juego. El presidente del club, Antonio Giménez Morera, ha explicado a este diario que “hemos realizado una actuación de mejora para adecuar el campo y dejarlo en condiciones de poder jugar en el Quatre Camins”. La federación comprobó este martes la actuación realizada y autorizó la disputa del próximo partido. Giménez afirma que “en la UD Canals no nos planteamos una alternativa al Quatre Camins, queremos jugar los partidos que nos quedan en casa, cinco, en nuestro campo y lo que cueste adecuarlo para acabar la temporada en el estadio lo asumiremos, como hemos venido haciendo”. El presidente explica que anualmente destinan una parte del presupuesto “al mantenimiento del campo, de los vestuarios, a llevar a cabo unas actuaciones para que el campo reúna las condiciones mínimas para poder jugar. No es una buena imagen para los otros equipos el estado de las instalaciones y llevamos mucho dinero invertido en adecuarlo, dinero que podríamos destinar a la actividad deportiva”, lamenta el presidente de la UD Canals.

Giménez Morera ha anunciado también que tras la actuación de urgencia realizada para poder acabar la temporada “hay que bajar el ritmo de uso del campo. De este modo, los entrenamientos los tendremos que trasladar al otro campo, al Llimoner, para que la reparación hecha aguante”. Así, la UD Canals limitará el uso del Quatre Camins a los partidos oficiales, y los entrenamientos se trasladarán al otro campo municipal. El Canals Promeses CF lo tiene más complicado, porque según explican, el Llimoner “no reúne los requisitos mínimos para la disputa de partidos de fútbol 11 (categorías infantil, cadete, juvenil y amateur)”, y destacan, entre las carencias del Llimoner, que “no hay banquillos, falta de vestuarios de fútbol con capacidad de jugadores y jugadoras mínima de 12, no hay separación entre el terreno de juego y la grada y no hay túnel de vestuarios”. Por ello, anuncian que buscarán un campo de fútbol en otra localidad para jugar sus partidos como equipo local, una situación que “ya se produjo hace unos años, en la temporada 2018-2019”, apuntan.

Propuesta del ayuntamiento

El gobierno de Canals ha tomado la delantera para buscar una solución a los problemas del Quatre Camins y este próximo jueves llevará al pleno el inicio del expediente para la reversión del estadio, para instar a la federación a que devuelva la propiedad al ayuntamiento y que éste pueda actuar sobre él. La concejala de Esports, Isabel Real, ha señalado a este diario que “vamos a someter a votación el inicio del expediente para la reversión del campo, para que la federación, que es la actual propietaria, lo traspase al ayuntamiento. Pero necesitamos el apoyo de los otros partidos municipales”. El equipo de gobierno está en minoría en el pleno municipal. La regidora también expone que el consistorio cuenta con una subvención de la conselleria de 160.000 euros para reparar el estadio, “una subvención que completaríamos con otra aportación municipal para mejorar la iluminación del Quatre Camins. Pero antes de invertir ese dinero necesitamos que el campo sea municipal, no podemos actuar en casa de otro”, y advierte que “si antes del 31 de octubre no hemos invertido ese dinero, habrá que devolver la subvención a la conselleria”. El primer paso para no perder esa subvención es que el próximo jueves la propuesta del inicio del expediente de reversión salga adelante. En octubre pasado, el pleno ya aprobó por unanimidad de todos los grupos, un requerimiento formal a la federación por el que daban tres meses a la entidad valenciana para que ejecutara las obras de acondicionamiento comprometidas en el Quatre Camins, en cumplimiento de sus obligaciones de mantenimiento. Aunque la federación lleva desde 2018 sin ejecutar ninguna actuación en el campo. Si la nueva propuesta de reversión es aprobada el jueves, la federación dispondrá de 15 días para responder al ayuntamiento y después de ello realizar todos los trámites necesarios. Real señala que “queremos hacerlo todo bien”, y si todo va adelante y no hay ningún contratiempo, el campo podría ser de nuevo municipal antes de acabar la temporada. Después, con la ayuda recibida de la conselleria se procedería a ejecutar las esperadas obras en el Quatre Camins.