La designación de Elio Cabanes como candidato del PP de la Font de la Figuera a las elecciones municipales del 28M ha desatado una crisis interna en el seno de la agrupación popular tras la dimisión Juan José Alcaraz como presidente del partido y la creación de una junta gestora a menos de dos meses para la cita con las urnas.

El regidor también ha comunicado su baja de la formación muy descontento con las "formas" de la dirección provincial del partido, por la que se siente menospreciado. Alcaraz no está solo en su protesta: un grupo de militantes locales le han mostrado su respaldo y han anunciado igualmente su intención de abandonar el PP.

El concejal fue elegido como presidente del partido en la Font de la Figuera en marzo de 2021. "El anterior presidente y los afiliados me animaron a ser, se hicieron los cambios y me tocó tirar adelante. En los 30 años que está el partido el presidente ha sido siempre el candidato y asumí que así sería", señala Alcaraz. El aparato de la formación, sin embargo, ha terminado decantándose como cabeza de lista por Elio Cabanes, otro concejal que el presidente provincial del partido situó en su comité de campaña, apelando a criterios "de idoneidad" y a cálculos electorales.

Alcaraz manifiesta su enfado porque considera que le han ocultado información. "No he recibido ningún tipo de comunicación desde València en los dos años en que soy presidente y me he tenido que enterar de la elección del candidato por otras vías", asegura. El ya exdirigente sostiene que preguntó por el proceso para optar a ser alcaldable y le indicaron que le remitirían una documentación "pero no me enviaron nada". "Llamaba a la sede y no sabían nada. Estaba todo cocinado", mantiene. En noviembre ya mostró su malestar al presidente provincial, "pero no se ha hecho nada".

Más bajas

El regidor de la Font afirma que junto a él se quieren dar de baja otros 35 afiliados del pueblo, aunque desde la dirección del PP provincial sostienen que el único que de momento ha solicitado la baja es Alcaraz y rebajan la magnitud del descontento. "En su escrito de dimisión había 15 o 16 nombres más, pero las bajas se tienen que hacer de forma particular, no pueden tramitarse colectivamente", apuntan estas fuentes.

De momento, el expresidente popular no baraja dar el salto a ningún otro partido aunque "de aquí a cuatro años Dios dirá", asegura. "València ha roto el partido en la Font, no han hecho las cosas bien", incide. Alcaraz afirma que el candidato designado por el PP "ha querido abrirse paso políticamente a base de denuncias en los juzgados" que ha sufragado el partido a nivel local. "Critican a Joan Ribó por no vivir en València, pero él tampoco reside en la Font, sino en Villena", prosigue en alusión a Cabanes, empresario del sector de las gasolineras que se presentó a las primarias del PP nacional para suceder a Mariano Rajoy y a partir de ahí se abrió hueco en el organigrama del partido. En 2019 fue de número 6 por València en las elecciones al Congreso.

Cabanes recalca que la presentación de las denuncias se acordó "por consenso dentro del partido", a tiempo que limita el impacto de la crisis y las bajas de afiliados y afirma que "el 99% de los que estamos en el PP lo que queremos es que vayamos todos a una y juntos".

Desde el PP provincial contradicen la versión de Alcaraz: aseguran que sí se ha producido un diálogo desde octubre con los dos aspirantes a liderar la lista en la Font y que el partido ha intentado "hasta última hora" que hubiera una candidatura de consenso, pero -afirman- no ha sido posible. "(Alcaraz) dejó la decisión en manos de la dirección provincial y dijo que no habría ningún problema, que entendía que solo podía salir elegido uno", insisten en la dirección del partido.