Es el perro callejero más famoso de Xàtiva. Bautizado como Rober por los voluntarios de la protectora Spax, lleva más de cinco años deambulando por las afueras -por las inmediaciones de establecimientos de comida rápida como McDonalds, Popeye's y KFC- sin dejarse atrapar. La semana pasada fue avistado con una compañera nueva en el mismo lugar en el que fueron encontrados los tres cachorros que tuvo y cuidó con una perrita que acabó siendo atropellada. Y, por fin, decidió entrar en una jaula trampa. Rober ya se encuentra en las instalaciones de la protectora Spax. Y cuando pase todo el periodo de adaptación se le buscará un dueño.

Laura Blázquez, vicepresidenta de la Spax, participó junto al trabajador Eric Montell en el rescate del can. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que el dispositivo se coordinó el viernes pasado: "Llevamos detrás de él mucho tiempo. Es un ejemplar mestizo que por lo menos tendrá diez años, tenemos fotografías de cuando era más joven. No hay ninguna duda de que es el perro callejero más famoso de Xàtiva. Ha llevado de cabeza a voluntarios de cuatro asociaciones. Ha venido hasta la ciudad gente especializada en rescates y cuando parecía que lo teníamos localizado o no entraba a la jaula cuando no nos veía o ni si quiera aparecía".

Rober fue padre de una camada de tres cachorros rescatados junto a su madre, que fue atropellada por una furgoneta y no superó las heridas sufridas: "Su muerte fue una noticia muy dura, ya que no vio que los cachorros crecían. Todos han sido felizmente adoptados. Rober los cuidó durante tres semanas solo y escapó cuando fuimos a por ellos. Fue un dispositivo muy complejo, con una grúa fenwich de por medio", apuntó la portavoz de la Spax.

Y es que todos los voluntarios definen al can como "un perro espabilado, que se las sabía todas": "Estaba con otra perra junto a un terreno que hay cerca del Family Cash. Nunca entraba en la jaula, pero esta vez sí lo hizo. Lo llevamos a la protectora sin dudarlo, eran muchos años detrás de él. Ahora ya duerme con su compañera".

Ahora, la pareja está en una zona de aislamiento. Deben adaptarse a su nueva situación: "Estuvimos unos días con una rutina en el lugar donde vivían, poniéndoles comida. Ahora toca esperar. Los perros callejeros tardan entre 15 días y un mes para adaptarse a su nueva situación. Al principio, como es normal, nos gruñía si nos acercábamos. Pero les damos espacio y tiempo para que comiencen a confiar".

Una vez pase el periodo de adaptación, desde la Spax buscarán un destino a Rober. Mientras dure en las instalaciones interactuará con los otros perros y los voluntarios y también puede ser apadrinado por gente de fuera.