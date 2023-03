El bar de jubilados de la Plaça Roca, ubicado en el casco antiguo de Xàtiva, reabrirá sus puertas el próximo sábado tras bajar la persiana el pasado mes octubre. Una familia búlgara se ha hecho cargo del local tras superar la convocatoria de la contrata realizada por el Ayuntamiento y durante los últimos días ha estado preparando la inauguración, cerrando todos los detalles. Zvrabko Ivanov es el responsable del proyecto. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que «nuestra idea es dar servicio todos los días, hacer buenos almuerzos y buenos desayunos. Ofrecer aquello que pida la gente». «Llevamos aquí 21 años, entre la Llosa de Ranes y Xàtiva. Tenemos mucha experiencia. Durante los últimos cinco años he sido propietario de un bar en el centro de Xàtiva, que traspasé hace unos meses. Este es un nuevo proyecto, con mucha ilusión y muchas ganas», prosiguió. «Queremos hacerlo muy bien desde el primer minuto. Apostamos por la limpieza y por dar calidad y cantidad», comentó Ivanov.

También detalló que la contrata tiene un periodo de prueba: «Si cuando pase este plazo están contentos podré quedarme. Espero que todo vaya bien, para nosotros es un proyecto a largo plazo», apuntó el responsable.

Ivanov confirmó que ha firmado esta semana con el Ayuntamiento: «Estamos esperando a que ahora venga el camión con la bebida y la comida. Lo tendremos todo preparado.El sábado conoceremos a todos los clientes. Les animamos a venir».

«Nos hace falta»

Manuel Calero es presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionistas en Xàtiva. Ayer confirmó que el ayuntamiento sí les ha notificado que el próximo sábado se reabre el bar: «Hemos visto los carteles y nos lo han dicho desde el Ayuntamiento. Estamos expectantes».

Calero comentó que hace varios meses que no pueden acudir al bar: «La última contrata cerró. El ayuntamiento hace una subaste y se lo queda alguien. Lo malo es si luego no cumplen el contrato. Es algo que no es cosa nuestra. Antes era un poco un desastre, veníamos a almorzar y a las diez se iba la cocinera. O, a veces, no tenían pan. Desde que se cerró hemos estado preguntando».

El portavoz de los pensionistas también comentó que «es un establecimiento necesario para las personas mayores que viven en el centro histórico, que son muchas. Hay otro local en Abú Masaifa, pero nos pilla más lejos. Lo que queremos es un lugar para ir a almorzar y luego poder jugar al parchís o al dominó por la tarde. Por todos los problemas que he dicho antes tuvimos que deja de venir al bar de la Plaça Roca».