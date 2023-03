El encuentro entre el Olímpic y el Calp abre esta sábado la jornada en la Liga À Punt del grupo III. El encuentro se jugará este sábado (17.15 horas) en el Municipal La Costa de Benissa. El entrenador setabense, Xavi Candel, ha afirmado en la previa del partido que lo considera un ventaja “pues si cumplimos y hacemos lo que tenemos que hacer los rivales jugarán con más presión”. Es una jornada decisiva ya que el Castellonense, tercero en la tabla, recibe al segundo, l’Olleria; y el quinto, el Tavernes, juega en casa del líder, el Ontinyent 1931.

Candel tiene las dudas de dos jugadores con molestias: Migue y Joan. De su evolución en las últimas horas va a depender que puedan jugar más o menos minutos. No hay sancionados. El entrenador ha hablado de “positivismo, se ha entrenado con muchas ganas, estamos todos muy unidos y vamos en la misma dirección”.

Respecto al rival, Candel cree que es un equipo “talentoso, que tal vez no es de los más eficaces en ataque, pero sí que son muy seguros en defensa, por lo que se puede pensar en un marcador muy ajustado. Basta recordar lo que nos costó ganarles en la Murta”. El técnico no da importancia a jugar en el campo del Benissa, ni al calor, “somos un equipo bien trabajado físicamente y se está viendo que llegamos bien a los minutos finales. Mejor que algunos rivales”. En el último partido en la Murta, con mucha calor, el equipo fue capaz de presionar al rival en los minutos finales. Candel no quiere oír hablar de resultados, “porque tenemos que centrarnos en cumplir con los objetivos que nos hemos marcado, y no estar pendientes de lo que hagan los demás. Si ganamos nosotros, no importarán”.

No está resultando fácil a plantilla y cuerpo técnico mantener la concentración y la ilusión. Escribano, apartado del grupo por decisión de Sudeva, se quedó este jueves en el vestuario. La situación complicada del juvenil está poniendo dificultades para que jugadores habituales puedan jugar, incluso entrenar con el primer equipo.

El encuentro en Benissa es el del desplazamiento más largo de la temporada para el Olímpic. Este jueves jugadores y técnicos no sabían si habría autobús o no para poder viajar a tierras alicantinas.