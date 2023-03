La tamborada de Xàtiva se traslada a la Seu tras las quejas de los hosteleros del Mercat

Después de 21 años celebrándose de manera ininterrumpida (excepto durante la pandemia) en la plaza del Mercat, la tradicional tamborada que marca el inicio de la Semana Santa en Xàtiva va a trasladarse este sábado a la plaza de la Seu para atender a las demandas manifestadas por los locales de hostelería y de ocio de la zona de "tardeo" por excelencia de la ciudad por la limitación del espacio que el llamado Acto de Llamada a la Juventud hacia la Semana Santa les robaba a sus terrazas.

Este enclave histórico era el lugar en el que desde 2001 confluía el desfile de todas las bandas de tambores y timbales de las cofradías de Xàtiva y la Academia Rytmus, que se iniciará a las 19 horas desde la Plaza Trinitat para seguir por la calle Montcada, Pi, Matilde Ridocci y Corretgeria hasta la Seu.

Los hosteleros presionaron para que el evento cambiara de ubicación, apelando al trabajo que les suponía tener que adaptar las terrazas de sus negocios para darle cabida. Desde la Hermandad de Cofradías cedieron al entender sus responsables que el acto únicamente se traslada unos metros de distancia y que la plaza de la Seu es un buen enclave que, además, está muy ligado a la Semana Santa la por su simbología.

Pero el cambio ha suscitado debate entre las cofradías y han surgido voces críticas de destacadas figuras ligadas a la celebración que no consideran este lugar como el más idóneo para albergar la tamborada, por su morfología. Para más inri, en la plaza, habitualmente abierta a los coches, se ha instalado esta semana una escultura de hierro de seis metros de altura obra de Manuel Boix en el marco de la muestra antológica del artista que se inaugura hoy, y que deberá permanecer vallada por la presencia de la tamborada.

Los establecimientos del entorno Mercat ya pidieron modificar el recorrido de la Ofrenda fallera del 18 de marzo para que no pasara por la zona, aunque finalmente no se accedió a este planteamiento. Pese a ello, la imagen que ofrecía el tramo final por la calle Botigues al comienzo del desfile, con algunas terrazas de los locales montadas y llenas de clientes hasta que la Policía actuó para retirarlas, no estuvo exento de críticas por parte de quienes opinan que se desvirtuaba este acto tan tradicional.

Festa de la Vespra este sábado

La Semana Santa Setabense es una de las más antiguas y tradicionales de la Comunitat Valenciana y su programa de actos lleva días a pleno rendimiento. Ayer tarde se inauguró la I Exposición individual de Fotografía de Semana Santa "Mirando la Semana Santa", con fotografías de Eduardo Espejo. Ya por la noche se celebró el traslado proceisonal de la imagen de clavarios de Nuestra Señora de los Dolores "La Dolorosa", que partió desde el domicilio del Clavario saliente Emilio Prats hasta el del Clavario entrante, Ximo Tormo. Este sábado a las 18 horas será la "Festa de la Vespra" en la Iglesia de Sant Francesc, organizada por la Cofradía de "La Burreta", cuya imagen protagonizará la Procesión de las Palmas del domingo.

Por la tarde, mañana será el turno de la procesión penitencial de Las Antorchas, a cargo de la Cofradía de la Purísima Sangre de Cristo. De noche se hará el traslado de la imagen de clavarios de Nuestro Padre Jesús Nazareno y se celebrará la "Processó del Silenci" de la Cofradía del Silencio, adscrita a la Congregación del Santísimo Cristo del Carmen.