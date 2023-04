La XXXIV Trobada d’Escoles en Valencià de la Vall d’Albaida va omplir ahir de verd els carrers d’Ontinyent en una jornada multitudinària. El bon temps va afavorir l’ambient festiu i la participació de milers de xiquetes i xiquets procedents de pràcticament tots els racons de la comarca.

La plaça de la Coronació va ser l’epicentre de l’esdeveniment, amb més d’un centenar de tallers i paradetes a càrrec de les comunitats educatives, associacions i institucions. Moltes de les activitats van estar enfocades a la cura del medi ambient i l’emergència climàtica, protagonista de les Trobadas d’enguany, que porten el lema «Recuperem el verd amb Carme Miquel».

De fet, es va muntar un estand específic relacionat amb el foment de la sostenibilitat i la conscienciació mediambiental. També es van desenvolupar tallers de plantes aromàtiques i en una altra de les parades l’alumnat va fer recortables i dibuixos per a recordar a la desapareguda professora i escriptora Carme Miquel, gran defensora de la normalització de la llengua i homenatjada en les trobades d’enguany. El seu rostre va estar present en les samarretes dels participants.

Un altre dels plats forts de la jornada va ser l’escenificació de la cançó de la Trobada, que va ser entonada dues voltes per una vintena de xiquets i xiquetes del col·legi La Solana d’Ontinyent de molt curta edat, acompanyats pels músics del conservatori de la capital de la Vall d’Albaida. L’actuació va ser fortament ovacionada i celebrada pel públic assistent. L’alumnat es va concentrar inicialment al carrer Sant Anna d’Ontinyent, des d’on va partir una cercavila amb la participació de la Colla de Dolçainers i Tabaleters El Regall, les Xanques de l’IES l’Estació i de la Muixeranga de la Vall d’Albaida, que va fer una demostració durant el recorregut. «Les feretes d’Àpunt» van oferir un concert a les 18.30 hores i el cantant Dani Miquel va tancar l’acte.

Impuls de les AMPES

Organitzada per la Coordinadora de la Vall d’Albaida per la Defensa i Ús del Valencià i Escola Valenciana, la Trobada va comptar amb el recolçament de l’Ajuntament d’Ontinyent -que va cedir les seues infraestructures- i l’impuls de les associacions de mares i pares dels col·legis de la localitat. En la jornada van estar presents l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, nombrosos regidors, la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació de la Generalitat, Reis Gallego, i Tudi Torró, acadèmica de llengua. Encara que el programa d’activitats es va desenvolupar a la vesprada, pel matí es va celebrar una visita guiada al refugi antiaeri de Tortosa i Delgado de Ontinyent com a complement educatiu i cultural.

El president de la Coordinadora de la Vall, Josep Manel Andrés, va destacar «el treball de les AMPES i centres educatius d’Ontinyent» per a fer possible aquesta 35a Trobada.