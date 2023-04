Ens Uneix proclama a Jorge Rodríguez como candidato

El actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez Gramage, optará su revalidar el cargo en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo encabezando la lista de la formación Ontinyent Ens Uneix. Así lo aprobó ayer por unanimidad la militancia del partido en la asamblea extraordinaria que tuvo en la sede central ubicada en el número 73 de la Avenida Almaig. Jorge Rodríguez fue proclamado candidato entre vítores «de alcalde, alcalde» y aplausos de los presentes.

Durante su intervención, el candidato de la formación municipalista mostró su «gran felicidad y agradecimiento por la confianza depositada que los compañeros y compañeras de Ens Uneix habéis depositado en mí, una confianza que espero no decepcionar. No dudéis de que continuaré dándolo todo por Ontinyent como llevo haciendo desde hace más de 12 años. Hemos sentado las bases de un futuro esperanzador, el balance del camino hecho no puede ser más positivo, y hoy es el primer paso para continuarlo después de las próximas elecciones».

Jorge Rodríguez, de 43 años de edad y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, es alcalde de Ontinyent desde 2011 y gobierna con mayoría absoluta desde el año 2015. Fue tres años presidente de la Diputación de Valéncia y en las pasadas elecciones municipales con obtuvo 17 de los 21 regidores del Ayuntamiento de Ontinyent al frente de la lista de la Vall ens Uneix.

La Secretaria General de Ontinyent ens Uneix y diputada provincial, Natàlia Enguix, destacó que «Jorge Rodríguez une Ontinyent. Lo avalan la experiencia y los buenos resultados de estos años de gestión municipal».

«Es un alcalde de consenso y de mayorías que ha marcado un antes y un después en la ciudad. Sin lugar a dudas, es el mejor candidato posible para seguir proyectando Ontinyent hacia el futuro con un proyecto sólido y transformador. Destaca su experiencia en la gestión y su talante conciliador», expuso Enguix.

Albaida y Muro

Albaida y Muro son los nuevos municipios en los que la formación la Vall ens Uneix presentará lista en las próximas elecciones. Albaida Ens Uneix nace en el municipio con David Vila, Marta Berenguer e Ignacio Soler como primeras caras visibles y que se presenta como «herramienta de cambio para hacer crecer y mejorar el municipio».

A su vez, también se va a constituir una nueva agrupación local en Muro (l’Alcoià) que estará encabezada por Àngel Mollà Belvis, y Xelo Cascant Pla, ex del PP.