Siempre, existen dos opciones para considerarnos de una forma o de otra. Siempre hay dos posibilidades para dejar las cosas nada claras y hacernos sentir responsables de situaciones distintas. Las preguntas no cambian el signo de la respuesta.

O blanco o negro.

Aunque en ocasiones llega el gracioso de turno e introduce la variante del marrón.

Ni blanco ni negro, aunque acogerse a esta opción conllevará más problemas que soluciones. Dos y dos no son cuatro, ni cuatro y cuatro son diez.

Obvio, dirán algunos, pero no siempre es tan obvió ni sencilla la respuesta.

¿Eres fallero o cofrade? ¿De derechas o de izquierdas? ¿De sumar o de restar? ¿De blanco o negro?. Puede parecer que basta una respuesta a la pregunta y dejamos al interlocutor convencido y pagado, aunque, queden abiertas las puertas a la esperanza del cambio de opinión.

Ahí está la grandeza de la situación. Dejarlo todo claro para que nada esté claro. ¿Fallero o cofrade?.

Pues la respuesta es tan sencilla como complicada. Uno es capaz de vestir de saregüells y una de fallera del siglo XVIII y pasarse cuatro días cantando por las calles «a que te pongo el chocho loco. A que te pongo el palo tieso», ahora que está de modo lo de los chochos que vuelan en una nueva modalidad de corrupción.

Aquí somos capaces de inventar lo más inverosímil para robar con guantes blancos, hasta que te pillan con los negros. No es chocho volador el protagonista, pero al menos está loco.

Y pocos días después armarse de cofrades y desfilar en silencio, descalzos/as, maldiciendo quien fue el gracioso de colocar adoquines que se sueltan, al paso de los que van pagando penitencia, y viendo como las ampollas le curan los días de fallas. Llevan caramelos en los bolsillos y capuchas anónimas para que no se sepa quien va debajo.

Esta situación se repite por miles de pueblos y ciudades, con la esperanza de que algunos de ellos/as sean declarados fiestas de interés nacional, o autonómico, o local, para reportar pingües beneficios a sus creadores e inventores del festejo.

Ser de derechas o de izquierdas también incluye la versión de la confusión a la hora de responder si uno no lo tiene claro. El recordado ex alcalde de Xàtiva Manolo Casesnoves dijo en una ocasión que ser de izquierdas no es una opción, sino un derecho y una obligación.

Por eso los cambios de respuesta no dejarían de ser un cambio de identidad que en este caso no tiene explicación convincente. Los de derechas aparcan sus creencias en la cuneta de ser más de derechas.

De intentar volver al pasado oscuro y negar aquello que provocó ese tiempo dictatorial y de recortes por todas partes. Es absurdo no colocar una balanza en el tiempo pasado y comparar la derecha/izquierda del país, ya que no se entiende como se puede añorar un tiempo de nubes grises que trajo silencios y parches en los tiempos donde volvía la primavera democrática y brillante.

Sumar y restar. Se verá entonces que sumar es sumar, y restar es restar. Aquí no valen medias tintas y analizar una coalición que suma para intentar convencer de que se está restando. Dos y dos son cuatro y cuatro y cuatro son ocho. Ahora sí que está bien hecha la suma y no la del principio.

Aquí parece que las coaliciones de izquierdas tengan que estar prohibidas; que no valen los resultados que pueden darle este país un nuevo tiempo de esperanzas. Las interpretaciones en negativo son, una vez más, intentar dar palos de ciego y utilizar la mentira, la falsedad y las patrañas en negro sobre blanco. No tienen remedio.