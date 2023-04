Es una problemática real, que afecta tanto a capitales comarcales como a pequeños pueblos. La okupación de casas abandonadas puede convertirse en un foco de tensiones entre los vecinos que residen de forma legal en las viviendas que han adquirido y los nuevos habitantes que entran «dando una patada a la puerta». Aunque este tipo de problemática se suele dar en casas que forman parte de las bolsas sin uso de las entidades financieras o los fondos de inversión, también se notifican casos en las que los damnificados son diferentes. Esto es lo que ha ocurrido en una planta baja ubicada en una zona del casco antiguo de Xàtiva, conocida como l’Ardiaca baixa.

Así, desde hace algunas semanas en la puerta se encuentra un cartel con una clara advertencia: «Esta casa tiene propietarias. Un grupo de vecinos nos ha informado de que la cerradura está siendo forzada por dos chicos. La Policía está avisada y los vecinos seguirán al tanto. Si la casa se ocupa, la policía se personará de forma inmediata para aplicar la ley». La vivienda en cuestión esta cerca de la basílica de la Seu y parece que lleva un tiempo sin uso. Solamente hace falta acercarse al lugar para comprobar que la cerradura tiene signos de haber sido forzada sin éxito, por lo que las propietarias han decidido avisar a posibles «visitantes».

«Los vecinos les oyeron»

El relato que realizan los habitantes de la zona es muy similar al de la advertencia en forma de cartel. Así, uno de los vecinos que ayer paseaba por el lugar explicó a este diario que fueron los moradores de casas contiguas quienes dieron la voz de alarma: «Oyeron ruidos y enseguida se dieron cuenta de que estaban intentando forzar la puerta, lo que no es nada fácil. Enseguida salieron a la ventana y dieron cuatro chillidos en forma de aviso. La gente no quieren que cualquiera entre en la casa que tiene al lado, no queremos problemas. Seguro que si vuelve a ocurrir algo similar, los vecinos actuarán igual».

Fuentes municipales comentaron a este diario que no tienen constancia oficial de lo sucedido. En la población vecina de Novetlé, la presencia de okupas ha generado tensiones, sobre todo después de que aparecieran marcas en casas sin uso.