El PSPV de Albaida ha denunciado la “mala gestión” de Compromís en el gobierno municipal y expone que el consistorio albaidense cierra el ejercicio de 2022 “en números rojos”. Según exponen los socialistas, el informe de intervención y de tesorería del cuarto trimestre de 2022 muestra que el equipo de gobiern ha gastado “sin medida”, y que la situación económica del ayuntamiento “no es tan boyante como el Grupo Compromís proclama y que, además, ellos han contribuido a incrementar la deuda del ayuntamiento”, critican.

En el pleno municipal del pasado 30 de marzo se aprobó un reconocimiento extrajudicial de créditos del ejercicio 2022 de 46.761 euros, una cantidad que según el PSPV “solo es la punta del iceberg de las facturas de 2022 que no se han pagado. La deuda comercial del consistorio a 31 de diciembre de 2022 es de 886.280 euros”, apuntan.

El alcalde, Alejandro Quilis, dijo en la sesión plenaria que ya se había pagado una buena parte, pero en los decretos de alcaldía de los primeros meses de 2023 “solo hemos podido ver cinco pagos a proveedores, los cuales ascienden a 346.000 euros. Si es así, todavía queda más de medio millón de euros para pagar”, revelan los socialistas.

El PSPV liderado por Josep Penadés también pone de manifiesto que la deuda viva del ayuntamiento supera en más de 2 millones a la prevista en el plan de ajuste. Así, exponen que dicha deuda, a fecha del 31 de diciembre de 2022 se eleva a 8.543.950 euros, mientras que el plan de ajuste establecido en el consistorio para sanear las cuentas y rebajar el elevado pasivo que arrastra, preveía que en ese plazo, la deuda fuera de 6.439.440 euros. La desviación es de un 32,68%, evidencian los socialistas, que afirman que “cuando entramos a gobernar en 2011, la deuda del consistorio era de 19,5 millones de euros, y cuando abandonamos el gobierno en 2015, de 13,5 millones de euros. Una reducción de la deuda espectacular en solo cuatro años”. Durante el gobierno de Compromís en Albaida se ha reducido en 5 millones. En los siete años de gobierno del grupo valencianista, desde inicios de 2016 hasta el inicio de este 2023, la deuda se ha reducido de 13,5 millones a 8,5 millones, exponen los socialistas, que lamentan que el ejecutivo de Compromís “ha alargado la deuda 10 años: se tenía que acabar de pagar a 2027 y se acabará de pagar a 2037”.

De estos 8,5 millones de euros de deuda con los que se inicia el ejercicio 2023, 1.050.000 euros son de dos operaciones de crédito a corto plazo con una entidad financiera, detallan desde el PSPV, que apuntan que se trata de “una operación de 750.000 euros que vencía en mayo de 2022 y que se ha alargado un año porque no se ha podido pagar, y otra de 300.000 euros, que se tuvo que realizar el mes de diciembre porque no se llegaba a finales de año”. En el último pleno, el alcalde dijo que ya se ha pagado una parte de la de 300.000 euros, pero que la de 750.000 euros, la cual vence antes de las elecciones municipales, no se podrá pagar y pasará a engrosar la deuda presupuestaria del consistorio, apuntan los socialistas, que critican que “en los últimos años se ha gastado más del que se podía gastar”.

Para el PSPV, el resto de números de los informes de intervención y tesorería del cuarto trimestre de 2022 “tampoco son para lanzar cohetes”, y exponen que el ahorro neto y el remanente de tesorería para gastos generales son negativos. El ahorro es de -147.830 euros (el plan de ajuste preveía 652.920, una desviación de -122,64%) y el remanente de -869.440 euros (el plan de ajuste preveía 683.200 euros, una desviación de -227,25%), señalan. El periodo medio de pago a proveedores se sitúa en el límite de los 30 días que marca la ley

Los socialistas censuran que “no se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria” y denuncian el “desorbitado gasto de personal que hemos criticado año tras año y que en el ejercicio 2023 posiblemente llegue a 4 millones de euros”. Con todo ello, el PSPV señala que el próximo equipo de gobierno que se forme después de las elecciones municipales de 28 de mayo “tendrá que coger el buey por los cuernos y volver a poner cordura en los números de nuestro ayuntamiento”. Los socialistas se muestran “dispuestos a hacerlo”.