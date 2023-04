El Olímpic retoma este sábado la competición liguera contra el Dénia, al que recibe en la Murta a las 17 horas, en un encuentro estará dirigido por Ismael Jiménez Martí. El partido se juega en un día atípico para no coincidir con el segundo domingo de Pascua y este sábado se disputa casi toda la jornada del grupo 3 de la Lliga À Punt Preferent.

El equipo de Xàtiva ha entrenado desde el martes todos los días de la semana y el entrenador, Xavi Candel, podrá contar con todos sus jugadores salvo con Enric. El guardameta todavía no se ha recuperado de la luxación de un dedo de la mano y no estará disponible para el técnico. Escribano, apartado del grupo por la dirección del club, sigue entrenando al margen de sus compañeros.

El objetivo del Olímpic es seguir teniendo opciones de conseguir jugar la promoción de ascenso a la Tercera RFEF. “Mientras haya opciones hay que intentarlo, tenemos que ir partido a partido y esperar, tenemos que internarlo”, ha dicho Candel. El técnico prefiere el trabajo al descanso y ha manifestado que han regresado “con muchas ganas de volver a la normalidad, a los entrenamientos y motivados para la recta final que nos queda de temporada ya sin pausas”.

Aunque el club lo intentó, no se ha podido concertar partido alguno desde el último encuentro de liga, por lo que se ha vuelto “con muchas ganas de competir, sabemos que el Dénia es un equipo muy productivo en ataque y vendrá muy motivado para conseguir meterse entre los ocho equipos que disputaran la Liga Comunitat la próxima temporada. Entre tres de sus delanteros llevan más goles que nosotros, aunque también reciben tantos con facilidad. Esperamos un partido muy vistoso”, augura Candel.

El calor puede ser un factor que influya en el partido y en este sentido los de Xàtiva pueden tener alguna ventaja sobre el Dénia, “estamos muy bien físicamente, es uno de nuestros puntos fuertes, y eso puede ser decisivo en este tramo de la liga. Entrenamos un día más que la mayoría y nuestra preparación física está supervisada”, remarca el técnico.

Preguntado ya sobre la próxima temporada, Candel ha declarado que no sabe nada. Su propuesta es “empezar este mes la planificación de la próxima temporada. Tengo clara cuál es mi propuesta, pero a día de hoy no he recibido ninguna respuesta desde el club”. Es consciente que todavía hay tareas pendientes “quedan seis partidos y en eso nos tenemos que concentrar, de lo demás ya nos ocuparemos”.

Siete puntos separan al Olímpic del Castellonense, equipo que jugará este sábado (18 horas) en casa del Deportivo Ontinyent. También a esa hora l’Olleria, segundo, recibe al líder, al Ontinyent 1931.