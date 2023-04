El Ayuntamiento de Xàtiva ha llevado a cabo de nuevo una obra de mejora en tres parques infantiles de la ciudad. Concretamente, los instalados en los jardines de Anita la Comare, Españoleto y Sariers. La obra, que ha tenido un plazo de ejecución de tres meses, se adjudicó a la empresa Saludes Parques Infantiles, S.L., por un importe de 48.157,19 euros. Además, el ayuntamiento tiene previsto acometer una inversión de 180.000 euros en mejoras de otros 10 parques infantiles de la ciudad, para lo cual ya se ha solicitado una subvención de 85.000 euros a la Diputación de València, en el marco de su plan de inversiones 2022-2023.

En general, la actuación ha consistido en la renovación completa de los suelos, para instalar pavimento continuo de seguridad para la absorción de impactos. Esta especie de suelo acolchado se ha realizado in situ, mediante la aplicación de varias capas de gránulos de caucho. La instalación se ha efectuado atendiendo a los criterios establecidos por la normativa, teniendo en cuenta parámetros como la altura crítica de caída.

Pintura y reposición de tapones de seguridad

También se va a llevar a cabo la pintura de los elementos de los parques infantiles, así como la reposición de los tapones de seguridad de las distintas estructuras que conforman los juegos. Para la realización de las tareas propias de las obras de mejora de los parques infantiles, se ha procedido al desmontaje de los elementos previamente existentes, incluidos los elementos de sujeción, trasladándose para su acopio y posterior reutilización.

La actuación ha servido para incluir algunos nuevos juegos. Por ejemplo, en el parque del Españoleto se ha procedido al acondicionamiento de un columpio doble con asiento de integración y asiento plano. También se ha instalado un nuevo juego compacto con forma de saltamontes, compuesto por un tobogán con forma de tubo, con tubos deslizantes en forma de patas, red para trepar, escalerilla para subir al juego, plataforma superior y patas con plataformas giratorias.

En el caso del jardín de Sariers, se ha instalado un juego de muelle para niños entre 2 y 8 años, provisto de dispositivos antipellizco.