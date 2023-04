Tarde de transistor en los campos de Tercera de la Comunitat Valenciana. Jornada unificada con mucho en juego para todos los equipos. En el Regit se enfrentaron Atzeneta, que encaraba la jornada con el objetivo de certificar el subcampeonato y seguir con opciones de campeonar y el Jove Español, apurando sus opciones de salvar la categoría. Un gol, de penalti, en el segundo tiempo (1-0) dio el triunfo a los locales. Junto a los jugadores del Atzeneta saltaron al terreno de juego, los integrantes del equipo Alevín, campeones de liga.

El Jove no quiso esperar y comenzó el partido siendo el primero en avisar con un lanzamiento lejano. Respondía el Atzeneta con una internada por banda izquierda de Borja Encada, pero su centro no pudo ser rematado. Minutos después, de nuevo lo intentaron los visitantes con un tiro desde la media luna del área. En el transcurso de los minutos el Atzeneta fue ajustando las líneas y ganando protagonismo. Sobre la media hora de juego, Borja Mir fue derribado en el área, pero el colegiado señalo balón para el Jove. Víctor Olmedo con un lanzamiento de falta lo intentó, pero se marchó alto. A punto estuvo el ariete, Borja Mir, de abrir la lata con un remate de cabeza que no cogió portería por muy poco. Adrián con un testarazo mando el balón a la madera. La primera parte llegó a su fin con una falta lateral para los visitantes, cuyo remate se estrelló en el lateral de la red.

La segunda parte empezó con una marcha más para los de Berna Ballester y Víctor Olmedo, probó fortuna con un lanzamiento de media distancia. Contragolpe de libro el que armo el Atzeneta al cual le falto precisión en los metros finales. Tímidamente, lo intentaba el Jove Español, pero llegó la jugada decisiva, Adrián piso área y fue derribado, el árbitro no dudó en señalar el punto de penalti. Borja Mir fue el encargado de transformar la pena máxima (1-0). A partir de ese momento los de la Vall de Albaida controlaron el partido y el Jove tan solo llegaba a los dominios de Ferri a balón parado. Pudo sentenciar el encuentro en los instantes finales, los locales, pero lo evitó el guardameta. Con la mínima ventaja local se llegó al final del encuentro (1-0).

Tras la victoria del domingo, el Atzeneta deja asegurado el subcampeonato de liga, con posibilidades en la última jornada de ser campeón y de esta forma ascender a Segunda Federación de forma directa. Los Atzeteneros visitarán al Elche Ilicitano, donde deben ganar, y esperar que el Orihuela, actual líder, no sume de tres en Silla.