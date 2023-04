La ‘AMC Banda de música de Puertollano’ ha sido la ganadora del LXXV Certamen de Bandas de Música “Ciudad de Cullera” al conseguir 188 puntos frente a los 170,5 obtenidos por la ‘Societat escola musical Santa Cecília de l'Ollería’.

De esta manera la banda ganadora ha conseguido alzarse con el Primer Premio y Único Especial del Jurado, dotado con 6.000 euros, además de conseguir también el galardón al Mejor Director, dotado con 600 euros.

Por su parte, la banda de l'Ollería se ha llevado 4.000 euros al quedar en segunda posición, además del premio al mejor Desfile, dotado con 1.000 euros.

Las dos bandas participantes realizaron sus audiciones durante la mañana y la tarde del domingo en el Auditorio Municipal. La ‘Societat escola musical Santa Cecília de l'Ollería, bajo la batuta de Ramón Garcia Soler, ha interpretado como obra de libre elección ‘Mosaici nizantini’ de Franco Cesarini.

La AMC Banda de música de Puertollano, dirigida por Jose Manuel Garcia Pozuelo, eligió como obra de libre interpretación ‘Ghost Ship’ del compositor Jose Alberto Pino.

‘Cumbre alta’, obra obligada

La obra obligada de esta LXXV edición del Certamen de Bandas de Música ‘Ciudad de Cullera’ ha sido ‘Cumbre alta’ de Oscar Navarro González, una pieza que fue encargada específicamente para ser interpretada por las bandas participantes en la presente edición.

Esta composición del creador de Novelda se preestreno el pasado mes de febrero en el auditorio municipal, durante el ultimo concierto del Cicle d'Hivern por parte de las dos sociedades musicales de la localidad

Concierto de clausura

Por la tarde, después de la actuacion de la banda en concurso, llegó el turno, ya fuera de concurso, de las dos sociedades musicales locales. La primera en actuar fue la Banda sinfónica del Ateneu Musical, con el estreno a nivel mundial de A Flight to the Future, obra del compositor portugués Pedro Pires quien ganó el primer premio y mención de honor en el I Concurs de Composició Internacional Emili Giménez Bou. La agrupación ateneísta estuvo dirigida por su titular Ferrer Ferran.

En esta ocasión la clausura del certamen corrió a cargo de la Banda simfònica de la Societat Musical Instructiva Santa Cecilia, quien bajo la batuta de su titular Carlos Garcés interpretó el Concert per a banda de Amando Blanquer.