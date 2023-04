Una nueva oportunidad perdida, y tal vez ha sido la última. El Olímpic de Xàtiva no ha pido reengancharse a la lucha por la Promoción de Ascenso a la Tercera RFEF pese a jugar en casa y pese a jugar con superioridad numérica buena parte de su partido ante el Dénia (0-0). El Castellonense perdió por lo que sólo se le ha recortado un punto quedándose ahora a seis a falta de cinco jornadas para que acabe la la liga regular.

Lo que debía haber sido una decisión que favoreciera, la expulsión de un rival. se volvió en contra de los locales, “ha sido un partido totalmente condicionado por la expulsión del portero rival en la primera parte. A partir de ahí ya no se ha podido jugar a nada y el árbitro ha tratado en todo momento de compensar. No hemos podido neutralizar ni al rival ni al árbitro”, ha explicado el entrenador Xavi Candel.

Las dificultades en el juego se tradujeron en la ausencia de ocasiones de gol para los locales, “nuestro dominio ha sido mas de intención que de acciones reales. No hemos podido elaborar jugadas porque solo en la segunda parte han habido 27 interrupciones y así no se puede jugar. Han sido sus armas, y nosotros no hemos sabido contrarrestar”.

Un penalti no señalado a Israel, un agarrón claro a Matías Aquino y la consiguiente expulsión de Guillem fueron las acciones que acabaron de completar la mala tarde de los Xàtiva.

El rendimiento del equipo en esta segunda vuelta está muy lejos del de la primera y Candel lo tiene claro: “se nos acaba la gasolina. Nos ha faltado intensidad y frescura. No tenemos el equipo oxigenado pese a los cambios que hacemos. No es cuestión táctica sino que es la realidad del equipo. Marc Ferrer aguantó escasamente diez minutos, ha debutado Kosta y Guillem jugó condicionado por un reciente proceso gripal. No tenemos más recursos”, ha explicado el entrenador.

Candel repite que se va seguir intentando alcanzar a promoción, “pero que es cada vez más difícil porque nosotros no ganamos nuestros partidos”.

En la próxima jornada el equipo se desplazará a Jávea donde jugará el domingo (18.00h). La estadística está en contra de los de Xàtiva: sólo ha sumado un punto en las últimas cuatro salidas, y solo ha podido marcar dos goles. Sólo ha conseguido una victoria en las seis últimas jornadas.