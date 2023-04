La banda sinfónica “Tot per la Música” de Ontinyent iniciará en las próximas semanas las celebraciones de su XX aniversario, con varias actividades que tienen el respaldo del ayuntamiento. El presidente de la banda, Gonzalo Soler, y el regidor de Cultura, Àlex Borrell, han presentado este lunes una programación que incluirá la próxima semana la inauguración de una exposición y el 13 de mayo un concierto en el Teatre Echegaray.

Àlex Borrell explicaba que “el Ayuntamiento siempre va a estar junto a las asociaciones y entidades culturales ante este tipo de celebraciones de cumpleaños. Por eso este año, de forma extraordinaria, aumentamos un 10% la subvención anual que recibe Tot per la Música, además de ceder espacios e infraestructura municipal para los conciertos", apunta. "Tener una banda como la de Tot per la Música aporta mucha riqueza cultural a la ciudad: felicitamos a la entidad y sus componentes por estas dos décadas de actividad, y animamos a la ciudadanía a disfrutar de esta programación”, ha manifestado el edil.

Un recorrido gráfico por la historia de la banda

Gonzalo Soler subraya que la historia de la banda surgida de la Escuela de Música Ad libitum será recogida gráficamente en una exposición que se podrá visitar del 28 de abril al 15 de mayo con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Caja Ontinyent. La muestra evoca la historia de la banda desde sus inicios, en los que prácticamente la totalidad de los músicos eran debutantes, hasta hoy. "Trataremos de que sea una exposición dinámica, en algunos momentos, con la participación de grupos de músicos con actuaciones en la propia sala”, avanza.

En cuanto al concierto de aniversario, tendrá lugar el 13 de mayo en el Teatre *Echegaray. En la primera parte, bajo la dirección de Borja Beneyto, la Banda Joven de Tot per la Música interpretará 3 temas: “The Blues Factory”; “The Mask of Zorro”, y “My favorite Things”. En la segunda parte, y bajo la dirección de Jordi Soler, la Banda Sinfónica de Tot per la Música interpretará en primer lugar “The Odyssey “(sinfonía n.º 2) de Robert W. Smith, una obra estructurada en 4 movimientos sobre “La Odisea” de Homero; y el poema sinfónico “Libertadores” de Oscar Navarro, dedicada a los líderes de América del Sur Simón Bolivar y José de San Martín. Las entradas para el concierto saldrán a la venta en breve al precio de 5 euros.