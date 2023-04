El 15 de abril se celebró el Campeonato de España de Orientación de Larga Distancia por la comarca de los Pinares, en concreto, en la zona de Sotolengo (Soria), una cita organizada por el club Navaleno. Al final participaron más de 1.500 orientadores y se dieron cita 112 clubes de toda España. En esta prueba todos los clubes compiten entre sí, sin distinción de qué división se encuentran. El CAX Orientació obtuvo 340’38 puntos y se situó en la 62ª posición después de celebrarse la primera prueba del Campeonato de España de Orientación. Los resultados individuales fueron los siguientes: En la categoría Uno-10, Vera Aragón llegaba en la 17ª posición, la misma de Martín Aragón, en la categoría M-12; en M-35B, Paco Benito finalizaba en el 28.º lugar; en M-21B, Edu Sanchis entraba en el 29.º, Carles Llopis en el 34 y Edu Reig no pudo completar la carrera; en M-45, Paco Aragón se situaba en 29ª posición; Lucia Cucarella, en F-21B, llegaba en el lugar 34; y, Dome Fraile, en F-45, finalizaba en la 48ª posición. En las categorías de promoción, Inés, Sofia e Irene completaban el recorrido del Open Amarillo.

El domingo 16 de abril, en Molinos de Duero (Soria), el CAX Orientació disputaba la prueba de Distancia Media por un espacio dominado por el roble y el pino negro con un terreno limpio de sotobosque que permitía una alta velocidad de carrera. El elemento rocoso era presente bajo formas muy singulares, con presencia de afloramientos y roca disgregada de medida considerable. En esta prueba, el equipo setabense obtuvo 361’91 puntos y los resultados individuales fueron los siguientes: En la categoría M-45, Paco Aragón se situaba en *12ª posición; en M-12, Martín Aragón llegaba en la 15ª; en M-35B, Paco Benito finalizaba en el 19.º lugar; en M-21B, Edu Sanchis entraba el 25.º, Edu Reig el 35.º y Carles Llopis se dejaba una baliza para completar; Lucia Cucarella, en F-21B, llegaba en el lugar 30; y, Dome Fraile, en F-45, finalizaba en la 40ª posición. En las categorías de promoción, Inés, Sofia e Irene completaban el recorrido del Open Amarillo. La alegría llegaba de manos de Vera Aragón, que en la categoría Uno-10, conseguía entrar en primera posición. Sin embargo, la buena noticia no duró mucho: "Mientras que la gente del CAX Orientació lo celebrábamos, nos enteramos que la prueba fue anulada por una reclamación puesto que la organización había hecho algún error de ubicación en alguna de las balizas de la prueba", exponen desde el equipo de Xàtiva. Al final, las dos pruebas de Soria eran válidas para la Liga Española de Orientación, y el CAX Orientació consiguió mantenerse en la 3ª posición de la clasificación con 2.221’19 puntos, por detrás del Centro Excursionista de Alcoy y de la Unión Excursionista de Vic. Por último, el sábado 22 de abril, por la tarde, vuelve la Liga Autonómica (LACV), y se disputará la segunda prueba por las instalaciones del Campus de la Universidad Miguel Hernàndez de Elx. Esta prueba estará organizada por el Club de Orientación Sant Joan d'Alacant, que conmemoró el 30º cumpleaños de su creación.