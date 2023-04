No es cuestión de recuerdos ni nostalgias

No se trata de nostalgias ni sentimientos encontrados. No se trata de aquello de que «cualquier tiempo pasado fue mejor». No es cuestión de recordar pensando que dejamos atrás una serie de valores que se perdieron por el camino de la indiferencia. No se pretende dejar constancia de que jugar a «les romes», «la corda», «el churro, mango, manguero», «el boriol», y podríamos seguir enunciando juegos que murieron cuando los quisimos matar, fueron la representación exacta, la tarjeta de visita de cómo fuimos creciendo casi sin darnos cuenta, dejando atrás huellas en un camino todavía por trazar.

No se trata de hacer retroceder la mente hacia aquellas murallas que encerraban la ciudad y nos llamaban a gritos desde la identidad de una Xàtiva tan tremendamente viva que daba miedo, y que atraía hasta sus piedras gastadas por el tiempo los juegos sexuales compartidos, la masturbación clandestina, y el placer de lo prohibido al atardecer, en soledad o en compañía. No importaba la situación: lo importante era alimentarse de experiencias subiendo hasta las «arcaetes d’Alboi», bañarse en un río vigoroso y criminal en muchas ocasiones, ofreciendo imágenes de un ataúd esperando recoger un cuerpo ahogado. Era terrible la espera desde unos cuantos kilómetros desde donde se observaban los movimientos macabros de quienes tenían la obligación de cumplir con ese trabajo tan rechazable pero necesario. No es cuestión de escribir ninguna novela de miedo, ni de amores que nunca existieron sino en la sensación de placer y el juego de los tocamientos, allí donde siempre quedaba un rato para interpretar con la guitarra alguna canción inventada con los fáciles acordes de «la, mi, re» y unos cuantos gritos compartidos hasta componer lo que nunca se cantaría. Era sencillamente vida con la hoguera que no calentaba, sino que acompañaba hasta casi el amanecer escondidos a medias en los sacos de dormir dobles para intentar, y conseguir, calentarse más de lo debido. No eran juegos sino esperanzas de seguir adelante por los caminos que nos iban llevando hasta descubrir cuando florecía la primavera en esa Xàtiva cuyo solo pronunciar el nombre ya imponía y despertaba de algún letargo el silencio demasiado tiempo escondido que nos daba fuerza para pensar que algún día tararearíamos aquello de no querer un amor civilizado, ni domingos por la tarde, los cuales aprovecharíamos para sufrir y sufrir un poco más en aquel partido de Segunda B en la Murta del Olímpic contra el Levante el 23 de abril a las cuatro de la tarde y declarado día del club ara obtener unos ingresos extras. Del resultado ya no queda constancia pero quedan las correrías de Juano, Verger, Navarro, Torregrosa, Llopis, Franquito, Serra, Sierra, y muchos más que te obligaban a redactar una crónica de aquel partido cuando llegabas a casa en una libreta que nadie conocía, y que eran los primeros, o segundos pasos para ir practicando la profesión de periodista. Tampoco se trata de comparar odiosamente, pero el tiempo nos ha hecho ser un poquito más acapullados cuando nos venden la imbecilidad de que quienes ganan una pasta gansa que jamás veremos en nuestras cuentas corrientes, padecen calor cuando juegan un partido a las cuatro de la tarde. He estado buscando definiciones para esta actitud que sean un poco más fuertes, y nada, que no hay manera de encontrarlas. Así que nos quedamos en la historia de que las piedras de la muralla fueron testigos silenciosos de nuestros juegos sexuales. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero me permite cerrar decentemente esta columna.