El Olímpic de Xàtiva y el entrenador Xavi Candel han separado sus caminos. Los responsables del club setabense se reunieron ayer con el preparador para confirmarle que no sigue al frente del equipo. Así lo ha confirmado a Levante-EMV el propio Candel, que ha explicado que se deben cerrar algunos flecos para oficializar la situación, aunque ha dejado claro que ya se ve fuera del conjunto gestionado por la firma de capital indio Sudeva.

"Ayer por la tarde me reuní con Guramarpreet Chadha y me comentó que quieren que ya no entrene. Ahora debemos formalizar el despido. Por ejemplo, me deben mensualidades desde el pasado mes de diciembre y este es uno de los temas que debemos tratar", ha explicado el técnico.

Candel también ha explicado que, a su parecer, es una decisión extraña faltando cuatro semanas de competición: "Es un poco raro, para mí no tiene mucho sentido. Me dicen que es una decisión por razones deportivas, que quieren quedar terceros para intentar subir". Todo apunta a que Candel ha sido el chivo expiatorio escogido por los actuales gerentes ante la situación del club, que arrastra problemas desde el descenso del año pasado.

Uno de los aspectos más criticados durante todo el año ha sido la confección de la plantilla. El Olímpic ha estado todo el año en la parte alta de la clasificación, pero a nadie se le escapa que es un equipo falto de efectivos: "Creo que la plantilla ha hecho un buen trabajo, pero ha estado encima de sus posibilidades toda la liga. Hicimos una muy buena primera vuelta, eso es cierto, pero aguantar toda la temporada con 14 o 15 jugadores es muy difícil".

De hecho, el conjunto setabense quedó eliminado de la Nostra Copa pese a superar en la tanda de penaltis al U. E. l’Alcúdia en la eliminatoria, al no alinear el mínimo de siete jugadores del primer equipo que marca el reglamento: