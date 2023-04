El Ayuntamiento de Ontinyent ultima los preparativos para que la fiesta de “El bou de les penyes”, organizada por las agrupaciones El Pou Vell y la Asociació Cultural Taurina Bou i Corda, que se celebrará el próximo 29 de abril. Así, esta mañana ha tenido lugar en el Ayuntamiento una reunión mixta coordinada por la regidora de Feria y Fiestas, Àngels Muñoz, y el regidor de Servicios Municipales, Manuel Cuesta. La cita ha contado con la presencia representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, técnicos municipales y portavoces de las asociaciones que organizan la iniciativa.

Desde el Ayuntamiento han recordado que la concejalía de Servicios Municipales volverá a colocar más de una docena de barreras, "a pesar de que la normativa vigente establece que no son necesarias para una festividad de este tipo". Como novedad, confirman que la zona de la base del campanario colindante al párking del Regall y acceso inferior al MAOVA se considerará parte del recorrido y no contará con vallas. Por lo tanto, la permanencia en este lugar de todo aquel que decide permanecerá ya no será como espectadores sino como participantes y pasará a regirse por la normativa general de estancia al recorrido.

De hecho, la cogida que tuvo lugar el año pasado en diciembre, con motivo del Bou de la Purísima, se registró en una zona cercana.

El circuito será el mismo que en el bou de la Purísima: Regall, Plaça Mayor, Plaça de Baix, Pont Vell, Cantereria hasta el lavadero y Camí de los Carros hasta el corral, sin subir a la Vila. Todo el trazado estará cortado al tráfico de vehículos durante la jornada. En cuanto a los horarios, habrá bou por mañana y por la tarde: el primer astado de la mañana saldrá a las 08:30 horas y el segundo a las 9:30. Por la tarde habrá otros tres toros que empezarán a las 16:30h y acabarán sobre las 1930h. Paralelamente, la asociación de hosteleros AHVAL organizará una tarde-noche de dj’s en el parkig del Trinquet de Gomis-Stivals hasta las 3 de la madrugada.

Desde el Ayuntamiento se ha recordado a la ciudadanía "la importancia de cumplir con las normas de seguridad, que incluyen aspectos como la prohibición de participar de la fiesta bajo los efectos del alcohol u otras sustancias tóxicas, o sin haber cumplido los 16 años". También recuerdan que la fiesta del bou en Ontinyent "es respetuosa con los animales, y por eso aquellos que los maltratan de cualquier manera también podrán ser expulsados del recinto. Igualmente, se pide la colaboración ciudadana para mantener limpia la vía pública y disfrutar de las fiestas sin incidencias".