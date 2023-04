El Ayuntamiento de Xàtiva ha albergado esta mañana la presentación de la 18° Bienal de Teatro de la ONCE de la Comunidad Valenciana, la cual se celebrará en la capital de la Costera el viernes 28 de abril. En la misma han estado presentes el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà y el director de la Oficina de la ONCE en Xàtiva Simón Costa, y en ella se ha presentado también el cupón dedicado desde la organización a esta jornada.

La cita tendrá lugar en el Gran Teatre de Xàtiva (20 horas), y constará de un espectáculo en el cual participará el grupo de teatro Homero de Sevilla. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Las invitaciones se pueden adquirir en la Agencia de la ONCE de Xàtiva, en todos los quioscos de venta de cupones de la ONCE de la ciudad, en la Casa de Cultura (de lunes a viernes de 12 a 14 y de 18 a 20 horas) y en las taquillas del Gran Teatre. «Ya hemos repartido más de la mitad de entradas. Vendrá gente de comarcas vecinas como la Vall d'Albaida o la Canal de Navarrés y esperamos que la gente de Xàtiva continúe respondiendo como está haciéndolo hasta ahora», ha explicado el director de la oficina de la ONCE en Xàtiva Simón Costa.

«Es un placer poder albergar una edición de esta importante Bienal de Teatro y agradecemos a la ONCE el trabajo que hace en nuestra ciudad y en toda la comarca en cuanto a la integración de las personas con discapacidad visual», ha indicado el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà.

Hay que destacar que las compañías participantes están formadas por personas ciegas o con diversidad visual, afiliadas a la ONCE, organización que vela por la difusión del teatro a través de este colectivo, hecho que los llevó a recibir el premio Max 2013 de Teatro Aficionado por su contribución al fomento del teatro amateur, la creación de nuevos públicos y la promoción de las artes escénicas.

Además, el Cupón diario de la ONCE del jueves 27 de abril estará dedicado a esta Bienal de Teatro, difundiéndose un total de cinco millones de cupones por toda España protagonizados por este espectáculo teatral en la Comunidad Valenciana.

Además de Xàtiva, otras localidades valencianas que participarán en esta bienal entre el 26 y el 29 de abril son Alicante, Alcoy, Alzira, Burriana, Castellón de la Plana, Elche, Elda, Gandía, Orihuela, Paterna, Torrent y València. Participan compañías de todo el país como Samaruc Teatre (València), La Luciérnaga (Madrid), Muxicas (Ourense), La Ruina Teatro (Albacete), Valacar (A Coruña), Sa Boira Teatre (Palma de Mallorca), Malecón (Málaga), Amanida Teatre (Tarragona) y Tiflonuba (Huelva).

«Ver actuar a esta gente es fascinante, porque todo está estudiado al detalle. Los actores y actrices tienen adaptado el escenario y se lo aprenden de memoria, con marcas táctiles marcadas que les ayudan a saber por donde tienen que moverse», ha indicado Costa.