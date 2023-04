DE ALQUILERES Y OTROS IMPOSIBLES

Es una realidad indiscutible que el problema de la vivienda amarga la vida de cantidad de familias, preocupadas por no poder asegurar una necesidad básica para la supervivencia o empeñadas hasta las cejas para hacer frente a hipotecas desmadradas. También que representa un contundente bloqueo vital para las nuevas generaciones que han de seguir okupando la casa familiar no por deseo sino por obligación y, en muchos casos, con desesperación.

Comprar una vivienda en los tiempos que corren es como un deporte de riesgo parecido a subir al Everest, por la dificultades y exigencias que comporta. Pero alquilarla, la solución intermedia y a veces definitiva en otros países europeos, también está fuera del alcance de la mayoría. Importante señalar que tal cosa no sucede porque el parque inmobiliario haya alcanzado sus límites de ocupación sino más bien porque son demasiadas las viviendas vacías que con sus persianas bajadas no contribuyen demasiado al progreso del país. Y también, todo hay que decirlo, porque esta sociedad está imbuida del síndrome del propietario que impone la pretenciosa idea de que comprarse un piso es sinónimo de seguridad y estabilidad económica. Un craso error dada la movilidad laboral de hoy en día, la toxicidad de las hipotecas y las diferentes necesidades de vivienda según la época de la vida, porque no es lo mismo la casa de la crianza que la casa de la jubilación.

Hace poco las inmobiliarias dieron la voz de alarma porque no había en toda Xàtiva más de 30 viviendas en alquiler. Una cifra ridícula a todas luces para una ciudad de casi 30.000 habitantes que pretende crecer. Algo que se consigue ofreciendo un nivel aceptable de calidad de vida, lo que en todos los casos sin excepción, requiere tener un techo en el que cobijarse a un precio que no sea disparatado.

La mayor parte del elevado número de viviendas vacías existentes son propiedad de treinta grandes empresas y cuatro bancos. También hay alrededor de 200 personas propietarias de más de 10 pisos a las que parece razonable considerar grandes propietarias. El Ayuntamiento de Xàtiva dio a conocer hace meses su intención de aplicar recargos del 30% del IBI para animarlos a poner sus viviendas al servicio de la comunidad, siempre, por supuesto, a cambio de una ganancia justa y con todas las garantías.

Y sobre todo está la SAREB, ese banco que empezó siendo malo y seguía siéndolo a pesar de que ahora su titularidad fuera pública, porque no daba ningún uso a la enorme cantidad de pisos vacíos que poseía. Un patrimonio fruto del mal negocio que hizo otro Gobierno en 2012 cuando acudió al rescate de los bancos en apuros comprándoles las viviendas que no podían vender en un magnánimo gesto que, por cierto, cuando han llegado las vacas gordas no ha merecido el más mínimo gesto de agradecimiento. Ahora se anuncia la decisión, sugerida hace tiempo por partidos y sindicatos y tozudamente ignorada por quienes ahora rectifican, de destinar 50.000 de esas viviendas a alquileres sociales. Por ejemplo, en Xàtiva más de un centenar de pisos son propiedad de la SAREB y facilitarlas en régimen de alquiler público con precios sociales, ayudará sin duda, a quienes desesperan buscando viviendas de alquileres asequibles.

Bienvenida sea la presión mediática si sirve para contar la realidad, reflejando la inquietud que se vive en la calle a causa de problemas reales que la política ha de resolver. Bienvenidos sean los gobiernos de coalición si consiguen generar políticas más solidarias y progresistas. Bienvenidas sean las elecciones, si ello implica decisiones responsables y no solo postureo vacío de intenciones y promesas.