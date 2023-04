Artesanía Cerdá, compañía ligada al sector de las licencias y afincada en l'Olleria, ha conseguido la 14ª posición en la categoría 101 a 250 empleados como una de las mejores empresas para trabajar en España según el Ranking "Best Workplaces España 2023". Los resultados de la 21ª edición del ránking fueron anunciado esta semana en un evento presencial de entrega de premios celebrado en el Museo del Traje de en Madrid. La consultora Great Place to Work, coordina la iniciativa. Para la edición de 2023, Great Place To Work analizó un total 394 compañías de diferentes tamaños y sectores, lo que implicó contar con la opinión de más de 380.000 trabajadores.

Así, los técnicos de la consultora realizan un diagnóstico del ambiente organizacional, que incluye el envío de un cuestionario a los/as empleados/as y una evaluación específica de la cultura de gestión de personas. Más de tres décadas diseñando los sueños de Disney en l’Olleria Desde la firma exponen que de los resultados de la encuesta se desvela, entre otras cuestiones, la especial valoración que sus profesionales hacen del clima laboral agradable y familiar (96%), los valores de la compañía (96%) y la sensación de orgullo cuando hablan de su trabajo (96%). Así como el trato recibido independientemente del cargo que ocupen en la empresa" y apuntan que entre sus principales estrategias en materia de RRHH destaca "nuestra labor por fomentar el desarrollo profesional de sus colaboradores basado en planes de formación; la conciliación laboral y familiar, mediante la implantación del teletrabajo de forma estable e incentivar la confianza entre el equipo a través de la cultura empresarial basada en el feedback". Thibault Wéry, CEO de Artesanía Cerdá, declaró que "ser reconocidos como mejor empresa para trabajar en España supone un reconocimiento a los valores de la empresa y el plan de desarrollo que se ha hecho en los últimos años.” Por otra parte, Teinma Cerdá, responsable del departamento de Sostenibilidad, expuso que “somos muy conscientes de que la empresa es tan buena como lo son las personas que la conforman. Por eso ponemos en valor la valía, el talento y el conocimiento del equipo".