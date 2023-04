La Falla Raval de Xàtiva se alzó este año con el primer premio en Especial con un monumento firmado por el artista Ferni Llopis, después de un lustro sin acceder al primer lugar del escalafón. El éxito cosechado ha causado que más de cien personas se hayan interesado por formar parte de la comisión. La avalancha de peticiones ha causado que se frenara cualquier alta. El censo fallero de esta agrupación cuenta con aproximadamente 360 personas y sus responsables lo tienen claro:«No contamos con espacio suficiente para crecer tanto». Así lo confirmó ayer a Levante-EMV el presidente Javier Santamargarita.

El portavoz de la agrupación explicó que «desde que acabaron las fiestas hemos tenido gente interesada. Luego, abrimos un plazo como todos los años y el primer día ya tuvimos 47 peticiones, numero que luego ha crecido hasta más de 100. Nos hemos visto totalmente desbordados».

Un problema de espacio

«No es que sea inviable en términos económicos, quizás sí se podría crecer. El problema que tenemos es el espacio. El casal tiene el tamaño que tiene. Y la carpa también. Es lo que hay», especificó ayer Santamargarita. De hecho, el presidente reconoció que sí se realizaron algunas altas e incluso entradas en el grupo de whatsapp de la comisión:«Coordinamos una reunión extraordinaria y vimos que el tema se nos podía ir de las manos. Decidimos que lo mejor era pararlo todo. A algunos de los nuevos falleros los dimos de baja en el grupo y otros se fueron antes. El problema es que si crecemos tanto en las circunstancias actuales lo más seguro es que no podamos ofrecer los servicios que ofrecemos hasta ahora a los falleros. Creemos que no cabríamos todos en el espacio actual y podría ser una incomodidad», expuso Santamargarita.

Así, las más de cien personas que se han interesado por formar parte de la Falla Raval no podrán hacerlo de momento. Aunque los responsables de la misma no descartan abrir un nuevo plazo para tramitar nuevas altas si estiman un crecimiento controlado o fijan algún mecanismo de control:«De momento no se va a poder apuntar nadie. Otra cosa es que se registren algunas bajas. O se fije algún criterio de reservas para nuevos falleros, ya sea por vínculos con integrantes actuales o referencias. Es algo que aún no está cerrado.Lo estudiaremos. Sé que hay fallas de Alzira, por ejemplo, que tienen lista de espera», declaro Javier Santamargarita.

Desde la comisión de la Falla Raval reconocen que es una situación atípica, que nunca les había pasado: «Antes de ganar el último primer premio, en 2018, hubo algún bajón en el censo fallero. Desde entonces hemos crecido, pero en ningún año de este forma. Creo que esta situación puede deberse al buen ambiente reinante y al hecho de que somos una falla que no es cara. Lo más seguro es que somos la comisión con la cuota más barata de la sección Especial en Xàtiva», apostilló el presidente.