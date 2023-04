La nueva etapa del Olímpic con Marcos Camacho en el banquillo se inicia este domingo en Xàbia (18.00h.). Por decisión del club este miércoles tomo el relevo en el banquillo. De cara a su primer partido podrá contar con toda la plantilla salvo con el sancionado Alejandro Guillén y Marc Ferrer, quien todavía no está el 100%. Camacho ha dejado claro a la plantilla en sus primeras sesiones de trabajo que «aquel que no esté en condiciones de darlo todo no podrá jugar». Aunque conoce la plantilla y algunos ya han entrenado bajo sus órdenes, esta semana ha mantenido conversaciones particulares con algunos de ellos para hacerles llegar sus ideas y conceptos básicos.

El club, en el comunicado oficial emitido tras el cese de Candel, habló del objetivo: jugar la promoción de ascenso. El técnico lo tiene claro: «Hay que ser realistas: es muy complicado, no imposible. Dependemos de nosotros mismos y tenemos que ir a Xàbia a ganar, luego ya miraremos los resultados». Camacho ha reconocido que uno los asuntos que más le ha llamado la atención de la trayectoria esta temporada es el de los pocos goles que ha marcado el equipo hasta ahora, por lo que ha transmitido el mensaje de que «tenemos que ir al ataque desde el primer minuto al ataque a Xàbia, y si ellos nos meten dos nosotros tendremos que marcar cuatro o cinco. Si no jugamos en campo contrario no podemos hace goles». El técnico ha anunciado que van al partido «con mucha ganas y con ilusión». Conoce bien al rival, «un equipo complicado, que mezcla juventud con experiencia, pero, sabemos por donde hacerles daño. Nos debemos preocupar más de nosotros, de imponer nuestro juego. Si volvemos con los tres puntos seguro que animamos a los aficionados», ha declarado. Al técnico se le ha tramitado licencia como entrenador del equipo juvenil para que pueda sentarse en el banquillo. Como su segundo estará su hermano exfutbolista del Olímpic, Juan Antonio Camacho. El ya entrenador ha explicado que tras el último partido en casa ante el Dènia el club se puso en contacto con él, pero estaba en ese momento de vacaciones. Este martes fue el encuentro definitivo y, según ha declarado no pidió prácticamente nada, «soy del Xàtiva y estoy por ayudar al Olímpic, en diez minutos llegamos a un acuerdo». Marcos Camacho espera que «no se me valore únicamente por cinco partidos. Después veremos. Si me juego la continuidad en estos partidos, lo entenderé aunque no sería justo».