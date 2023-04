Los alcaldes y las alcaldesas de nueve pequeños municipios de la Vall d'Albaida y tres de la Safor han firmado un manifiesto conjunto en el que reclaman soluciones a la Conselleria de Política Territorial y Movilidad para poner en marcha un servicio de transporte regular de uso especial a demanda que facilite a su vecinos, muchos de ellos de edad avanzada, el desplazamiento hasta el hospital de Gandia.

Los ayuntamientos de Rugat, Montitxelvo, Salem, Otos, Terrateig, Ràfol de Salem, Aielo de Rugat, Beniatjar, Benicolet, Llocnou de Sant Jeroni y Castellonet de la Conquesta recibieron con esperanza la convocatoria de ayudas que en septiembre de 2022 promovió el Consell para incentivar la puesta en funcionamiento de un transporte público a demanda en los municipios con poca población. Los representantes municipales se reunieron de inmediato con los responsables de Salud Pública del área de Castelló de Rugat, que depende del Hospital de Gandia. Durante el encuentro se informó de que el flujo habitual de pacientes del área de cobertura que acuden al citado complejo sanitario para una primera visita es de 180 personas al mes, sin contar segundas visitas ni citas para rehabilitación.

Los doce pueblos firmantes del comunicado manifestaron su voluntad de adecuar la ayuda de la Generalitat al colectivo de gente que necesita atención hospitalaria, a través de un sistema que funcionaría con solicitud previa individual de cada usuario. El transporte trasladaría a los pacientes y acompañantes al hospital de Gandia y a la parada de transporte regular de viajeros de la cabecera comarcal (en la estación de trenes y autobuses de Gandia) por si la atención fuera necesaria en València.

Propuesta desestimada y sin respuesta

La propuesta, que según los municipios propulsores se ajusta a las bases de la convocatoria, fue trasladada a la Conselleria de Movilidad, pero acabó siendo desestimada bajo el pretexto de que no podía financiarse el servicio planteado por vincularse a un transporte regular y no de uso especial. "Hemos intentado hablar con la consellera, Rebeca Torró, para tratar de aclarar que no se trata de un servicio regular general, ya que ha de ser solicitado y va destinado a un colectivo determinado, homogéneo y específico, que es abundante en nuestros pueblos (los pacientes hospitalarios).

Los alcaldes califican de "sorprendente e inconcebible" que no hayan podido ponerse en contacto con los responsables de la conselleria "para poder diseñar una alternativa viable a nuestra propuesta inicial". "Hemos insistido por todas las vías y y nunca nos devuelven las llamadas", censuran.

La mayoría de las poblaciones afectadas están en proceso de despoblación y tienen un alto grado de envejecimiento. "Resulta imprescindible un medio de transporte de estas características que compense la falta de infraestructuras regulares con las que cuentan las ciudades y pueblos en crecimiento", ahonda el comunicado de los ayuntamientos, que lamentan que cada día "hay más dificultades para vivir en los pueblos" y ponen el foco en que el transporte a demanda contribuiría "a que nuestros mayores tengan acceso a los servicios sanitarios en igualdad de condiciones. Es de justicia", apostillan.