Un mes después del final de la edición 2023 de las Fallas en Xàtiva, las comisiones ya están esperando los festejos del año que viene. El sector late con fuerza en la capital de la Costera y la Falla Raval ha tenido que frenar la entrada de nuevos falleros ante la avalancha de peticiones. La noticia adelantada por Levante-EMV ha corrido como la pólvora y otras comisiones han recogido el guante y han notificado con mensajes cruzados en redes sociales su disponibilidad para acoger más falleros.

Así, desde la Falla Benlloch han querido lanzar "un mensaje tranquilizador para los indecisos". Apuntan que "no padezcáis que en Benlloch aún nos quedan unas pocas plazas para cubrir. Y encima estamos de aniversario. Poca broma. Si queréis vivir el ambiente de la comisión el próximo 30 de abril es la fiesta de la 'apuntà'. Os aseguramos risas, buen ambiente y compañía, fiesta y cultura. Cacahuetes, tramusos y la segunda cerveza más fresquita de la ciudad, solo por detrás del Montxó", comentan en su perfil de Facebook. A su vez, desde la Falla Plaça Espanyoleto también han anunciado un evento similar, citando varias referencias a las declaraciones lanzadas por Javier SantaMargarita, presidente del Raval. Desde esta comisión exponen que "si el casal de los amigos de la Falla Benlloch te encuentra lejos, estaremos encantados de recibirte con los brazos abiertos. Puede que no tengamos las tarifas especiales más bajas (no preguntes el resto de las comisiones) pero sí tenemos la cerveza más fresca de todos los especiales. Es por eso que hemos preparado una fiesta para el domingo 30 de abril...", exponen.

En Molina Claret también han decidido sumarse a las reacciones y a la especie de "pique amistoso" entre las comisiones. Así, reconocen que "el festival de nuestros amigos de Raval es genial, pero si aún no lo has decidido, Molina Claret todavía tiene espacio para ti". También luchan por el centro de tener "la cerveza más fresca de los 19 casales" y anuncian que su fiesta de la "apuntà" es el sábado 22 de abril.

Por su parte, en la Falla Sant Jaume han coordinado el evento para contar con nuevos integrantes el próximo 30 de abril: "Tenemos las puertas abiertas para quien se anime a formar parte de nuestra familia fallera... y es que las Fallas de Xàtiva son lo mejor, pero sobre todo lo es la hermandad que compartimos y si es con la cerveza más fresca de Xàtiva, aún mejor. Nosotros no somos de Especial, pero sí los mejores de Primera".

Por último, en la Falla Ferroviaria anuncian su particular Feria de Abril el próximo 29 de este mes: "Un día que estará lleno de musho arte, convoy y buen ambiente. Una fiesta para falleros y no falleros. Si al final del día no quieres irte y unirte a la familia Railway, estaremos encantados de recibirte...".