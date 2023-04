un revulsivo para el olímpic

Cambio en el banquillo del CD Olímpic. Antes que nada dos puntualizaciones particulares: SUDEVA prometió solvencia económica y ascensos deportivos (ni lo uno ni lo otro), y decir ahora en un comunicado oficial que el objetivo es la promoción a falta de 5 jornadas me parece una burla pues, a día de hoy, no se puede hacer una convocatoria con 18 jugadores de la primera plantilla y han fichado mal y han despedido peor. No quiero pensar que se cambiado de entrenador no por motivos deportivos sino por intentar «lavar» su imagen y asegurarse una buena carta, ante el cierre de la temporada.

Es evidente que el equipo necesita un revulsivo (pero hace ya tiempo), revulsivo en forma de fichajes adecuados, o, cambiando de técnico. Se ha optado por lo segundo y aunque me cuesta destacar alguna de sus decisiones tengo que escribir que la incorporación de Marcos Camacho me parece una acertada decisión. Lo es por ser del pueblo, por su experiencia en la categoría, porque se cumple uno de sus sueños, porque tiene ambición deportiva, porque es un cambio para la plantilla, porque lo tiene claro, porque quiere seguir siendo entrenador del Olímpic pase lo que pase esta temporada. Lo es porque de lo que más me alegré ayer cuando estuve en la Murta es ver, como su segundo, a su hermano Juan Antonio. Me encantará ver a ambos dirigir al equipo, y, vamos a aferrarnos a esas matemáticas que todavía no nos han dejado fuera de esa promoción de ascenso. Ayer me lo dejó claro: «No hay que especular, hay que jugar en su campo y si nos meten dos, nosotros tenemos que marcar cuatro». ¡Me gusta!