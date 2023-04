L’any 2002, amb motiu del XXV aniversari de la seua creació , l’Associació d’Amics de la Costera- Institut d’Estudis Comarcals, que m’honore a presidir dins els actes programats amb motiu de dita efemèride, acordà instituir un premi de caràcter bianual denominat «Amic de la Costera».

El premi, un reconeixement a la persona o entitat que hagués destacat en la defensa, conservació i divulgació del patrimoni de la comarca, substanciat en una figura de bronze realitzada per l’artista Manuel Boix (soci nostre, sempre receptiu i implicat en qualsevol de les nostres iniciatives). Després d’un període e reflexió i valoració de diverses candidatures, la Junta Directiva d’aleshores de la qual vaig tenir l’honor de formar part, acordà, per unanimitat, atorgar l’esmentat premi al capellà Joan Albelda, qui, a més de rector de la parròquia de Montesa, exercia de mestre de valencià al col·legi públic de Vallada. Ximo Corts, aleshores president d’Amics de la Costera, deia a Levante- EMV de 9/2/2003: «Es dificil encontrar una persona que haya hecho tanto por el patrimonio como Joan Albelda, desde que llegó a la parroquia en 1988».

Josep Vilaplana, aleshores bisbe auxiliar de València (al meu parer, hagués estat un gran arquebisbe de València, però la seua destinació fou Santander) coneixedor de l’esperit emprenedor i compromés de Joan, aprofitant la destinació docent del mateix, el va destinar com a rector de la parròquia de Montesa amb la següent sentència: «Joan allí hi ha molt que restaurar (persones i béns)».

El mateix any del seu nomenament, amb el suport impagable d’un jove investigador, Josep Cerdà, aconseguí la restauració del Retaule de les Ànimes i els retaules de Sant Sebastià i el del Calvari. L’any 92, amb la compravenda d’un solar restaurà la Casa Abadia. El mateix any aconseguí la restauració de les campanes i del transsagrari. En 1996, amb el suport del Macizo del Caroig restaurà una casa de la parròquia, que es convertí en el Museu de Montesa. A més de la reuperació de la nostra llengua en l’acció diària de la parròquia, col·laborà activament en recuperació de la foguera de Sant Sebastià i en la creació de l’Associació d’Amics del Castell «Fray Miquel Aràndiga». Això no obstant, ell sempre ens manifestà que sols era la punta del iceberg d’un gran equip humà del poble. Fins ara, a més de Joan Albelda han obtingut el Premi Amic de la Costera, L’Associació 9 d’Octubre de Genovés, l’Escola de Danses de Xàtiva i Pep Gimeno «Botifarra».

Fa uns dies, en una de les meues freqüents visites a Montesa, on he passat moments inesborrables de la meua infància i tinc grans amics i amigues (la meua mare, Carme, era originària de Montesa), un amic em deia Joan ha fet molt pel poble de Montesa durant el 30 anys que ha estat al front de la parròquia (1988-2018), amb el seu traspàs que esdevingué el 5 d’abril hem perdut una gran persona i un gran home de Déu. El mon de la cultura ha perdut un gran actiu, que no mai oblidarem en Amics de la Costera.